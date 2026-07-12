[북중미 월드컵] 황당 '다이빙'→WC 역사상 최악의 퇴장 나왔다! 英 BBC "어리석은 판단…좋은 흐름 다 망쳤다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 브렐 엠볼로(29·스타드 렌)의 황당한 시뮬레이션이 화제다.

무라트 야킨 감독이 이끄는 스위스 국가대표팀은 12일(한국시간) 미국 캔자스시티의 캔자스시티 스타디움에서 열린 아르헨티나와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 8강전에서 1-3으로 패했다.

전반 10분 알렉시스 맥 알리스터(리버풀)에게 선제골을 내준 스위스는 후반 22분 단 은도이(노팅엄 포레스트)의 동점골로 균형을 맞췄지만, 후반 27분 엠볼로가 경고 누적으로 퇴장당하며 수적 열세에 처했다. 이후 연장 후반에만 2골을 허용하며 무릎을 꿇었다.

엠볼로는 이번 대회에서 '오인 판정(Mistaken Identity)' 규정으로 퇴장당한 첫 선수가 됐다. 엠볼로는 후반 27분 터치라인 부근에서 레안드로 파레데스(CA 보카 주니어스)에게 걸린 듯 넘어져 뒹굴었고, 이후 파레데스에게 경고가 주어졌다.

그러나 비디오 판독(VAR) 이후 상황이 뒤바뀌었다. 파레데스와 엠볼로 사이에 접촉이 없었던 것으로 확인됐고, 엠볼로의 시뮬레이션으로 판정이 정정됐다. 경고 대상 역시 엠볼로로 변경됐고, 이미 1장의 옐로카드가 있었던 그는 경고 누적으로 퇴장당했다. 이후 엠볼로는 눈물을 흘리며 라커룸으로 향했다.

눈물에도 동정론은 없었다. 영국 매체 'BBC'는 문자 중계 중 한 팬의 반응을 인용해 "엠볼로의 어리석은 판단이다. 스위스가 주도권을 쥐고 있는 상황이었다"며 "동점골 이후 흐름을 가져온 상황에서 팀을 심각한 위기에 빠뜨렸다"고 전했다.

현역 시절 영국과 미국 무대에서 활약한 공격수 출신 브래들리 라이트 필립스는 영국 방송사 'ITV'에 "스위스의 다른 선수에게는 마음이 가지만, 엠볼로에게는 그렇지 않다"고 말했다. 이어 자메이카 국가대표 출신 조비 맥아너프는 "느린 화면에서는 모든 장면이 더 심하게 보인다. 엠볼로는 (파레데스가) 더 빠르게 접촉해 올 것이라고 느꼈을 수 있지만, 실제로는 그렇지 않았다"고 지적했다.

반면 야킨은 주앙 핀헤이루 주심의 판정에 강하게 반발했다. 복수의 현지 매체에 따르면 야킨은 경기 후 인터뷰에서 "규정을 이해할 수 없다. (VAR이) 불필요하게 개입했다는 사실이 매우 가슴 아프다. 해당 규정은 축구와 아무 관련이 없다"며 "결과는 받아들여야 하지만, 이런 방식으로 패하는 것은 고통스럽다"고 밝혔다.