[북중미 월드컵] 화려한 경험 앞세운 명장들의 철저한 분석 앞에 무너진 홍명보호

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 남아공에 졸전 끝에 패했다. 조 3위로 떨어진 한국은 32강 진출 여부를 기다려야 하는 상황이다.





한국이 멕시코전에 이어 남아공전까지 연패하며 조별리그 탈락 위기에 몰렸다. 25일(한국 시각) 멕시코 몬테레이 에스타디오 BBVA에서 열린 남아공과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 3차전에서 한국은 후반 18분 타펠로 마세코에게 결승골을 내주며 0-1로 패했다. 체코전 역전승 이후 내리 2연패. 홍명보 감독이 이끄는 한국의 조별리그 탈락 가능성이 현실로 다가왔다.





패배한 두 경기 모두 한국은 상대 전략에 당하고 말았다. 멕시코의 하비에르 아기레 감독과 남아공의 휴고 브로스 감독은 각자의 방식으로 홍명보 감독과의 전술 싸움에서 앞섰다.





멕시코의 아기레 감독은 국가대표팀 지도자로 풍부한 경력을 보유하고 있다. 과거에도 멕시코 대표팀을 두 차례나 이끌었고 일본 대표팀 감독도 역임했다. 경기 전반전에는 한국의 3-4-3 침투 전술에 대한 대응이 미흡했지만, 후반 들어 수비 라인을 조정하며 한국의 뒷공간 공략을 차단하는 데 성공했다. 후반에는 수비 블록 높이를 약 20미터 내리며 라인을 물렸다가 볼 전개 순간 다시 끌어올리는 방식으로 한국의 침투 움직임을 무력화했다. 한국은 이에 대응하지 못하며 답답한 경기를 이어갔고 결국 무득점에 그쳤다.





남아공의 브로스 감독은 더욱 흥미로운 인물이다. 1952년생으로 이번 대회 퀴라소 딕 아드보카트 감독에 이어 '큰 형님급' 감독이다. 1986년 멕시코 월드컵에서 벨기에 대표팀 수비수로 참가해 4위에 올랐다. 감독으로서는 클럽 브뤼헤, 안더레흐트, 헹크 등 벨기에 명문 클럽들을 지휘하며 리그 우승을 여러 차례 달성했고, 카메룬 국가대표팀을 이끌어 2017 아프리카 네이션스컵 정상을 밟았다. 2021년 남아공 대표팀을 맡은 이후 젊은 선수들을 중심으로 팀을 재건해 2023 아프리카 네이션스컵 3위에 올리고 이번 월드컵 본선까지 이끌었다.





브로스의 이번 한국전 전술은 명확했다. 그가 즐겨 쓰는 4-2-3-1 포메이션을 기반으로 두 명의 수비형 미드필더를 배치해 중앙을 봉쇄했고, 빠른 전환을 통해 역습의 날카로움을 유지했다. 조직적인 수비 블록을 형성하며 기술적으로 우위에 있는 상대를 저지하는 방식은 브로스가 커리어 전체에 걸쳐 다듬어온 전술적 특기다. 한국이 전반 내내 볼을 점유하고 공격을 퍼부었지만 실질적인 찬스를 만들지 못한 데는 브로스의 이런 수비적 조직력이 결정적으로 작용했다.





반면 홍명보 감독의 경력은 두 감독에 비해 국제 경험이 절대적으로 부족하다. 한국 대표팀 감독직은 이번이 두 번째 도전이지만, 국제 대회를 치른 경험은 많지 않다. 체코전에서는 오현규의 교체 투입이 적중해 역전승을 거뒀지만, 멕시코전과 남아공전에서는 후반 수비 변화에 대한 대응이 미흡했고 교체 카드 사용 타이밍도 아쉬움을 남겼다.





특히 멕시코전에서 손흥민을 후반 12분에 교체한 결정이 두고두고 논란이다. 아기레 감독이 후반 수비 라인을 낮추며 한국의 침투를 차단하는 상황에서, 가장 큰 위협이 될 수 있는 손흥민을 빼버리는 선택은 역설적이었다. 남아공전에서도 브로스의 단단한 수비 조직이 예상됐지만 손흥민을 후반에서야 투입했다.





물론 아기레와 브로스의 전술만으로 한국의 2연패 원인을 모두 설명할 수는 없다. 개인 실책과 결정력 부재, 멕시코 원정의 고지대 피로 누적 등 복합적인 요인이 작용했다. 그러나 경기가 진행될수록 상대 감독들이 전술적으로 앞섰고, 홍명보 감독은 이에 대한 효과적인 해법을 찾지 못했다는 사실은 부인하기 어렵다. 브로스 감독은 경기 후 "전술적으로 우리가 나았다. 모든 공간을 커버했고 공격 때는 빠른 선수를 활용했다"라며 남아공 최초 토너먼트 진출을 자축했다.





한국은 이제 다른 조 경기 결과를 기다리며 조 3위 성적 비교로 32강 진출을 노려야 하는 절박한 상황에 처했다. 월드컵이라는 무대에서 경험의 무게가 전술의 차이로 이어진다는 사실이, 이번 대회에서 홍명보호를 통해 다시 한번 확인됐다.