[북중미 월드컵] 홍명보 감독 졸전 인정, “나의 책임”...남아공 이길 수 있다고? ‘이해불가! 도대체 뭘 준비했나?’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 홍명보호의 졸전은 당연한 결과였다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 오는 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페에 위치한 몬테레이 스타디움에서 치러진 남아프리카공화국과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별 리그 3차전에서 0-1로 패배했다.

대한민국은 조 2위를 통해 32강 직행을 노렸지만, 남아공에 덜미를 잡히면서 3위로 조별 리그를 마감했다.

불행 중 다행으로 3위도 32강 진출 가능성이 있는 상황이지만, 다른 조 경기 결과를 마음 졸이면서 지켜봐야 하는 상황을 맞았다.

홍명보 감독은 경기 후 “마지막까지 최선을 다했지만, 결과가 안 좋은 건 감독 책임이다”고 고개를 숙였다.

이어 “앞으로 일정이 어떻게 될지는 모르겠지만 경기 결과에 대해서는 감독의 책임이다”며 졸전을 인정했다.

홍명보 감독이 졸전은 인정한 것이다. 맞다. 무엇 하나 체계적이지 못했다. 선발 명단부터 패착이었다.

홍명보 감독은 손흥민, 이재성이 아닌 오현규, 황희찬으로 공격 조합을 꾸렸다. 하지만, 소득이 하나도 없었다.

황희찬은 부상 여파로 최근 경기력이 떨어졌는데도 선발을 고집했는데 남아공 수비에 막히면서 존재감을 보여주지 못했다.

결국, 감독의 판단 미스로 전반전을 통째로 날린 꼴이 됐다.

대한민국의 경기 내용도 이해가 가지 않았다. 수비 숫자를 많이 가져가면서 뒷문 강화에 나섰다. 역습 상황에서 공격 자원이 부족해 제대로 된 작업을 보여주지 못하는 상황까지 벌어졌다.

실점으로 리드를 내준 상황인데도 계속해서 뒤로 내려갔고 공을 돌리는 등 점유율에만 집착했다. 간절함과 절박함이 없었다. 공격 전환 의지가 전혀 보이지 않았다.

특히, 약속된 플레이가 하나도 없었다. 그동안 뭘 준비했나라는 의심이 들 수밖에 없었다.

대한민국은 선수들의 호흡이 하나도 안 맞았다. 상황마다 필요했던 대처와 임기응변이 전혀 없었다. 축구는 감독 놀음이라는 말을 실감하게 했다.

남아공을 향한 평가는 분명했다. 대한민국이 큰 무리 없이 승점을 획득할 것이라는 전망이 지배적이었다. 준비한 것이 없는데 무슨 소리인가. 사치였다.

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