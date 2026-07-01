[북중미 월드컵] 홍명보호 울렸던 멕시코, 에콰도르 꺾고 16강 진출! 토너먼트 징크스 떨쳐냈다

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보호를 울렸던 개최국 멕시코가 파죽지세로 16강에 진출했다.





멕시코는 1일 오전 11시(이하 한국시간) 멕시코 수도 멕시코시티에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 에콰도르와 경기에서 2-0으로 완승을 거뒀다. 멕시코는 전반 22분 훌리안 퀴뇨네스와 31분 라울 히메네스의 연속골에 힘입어 두 골 차 승리를 따냈다.





전반 초반부터 멕시코는 에콰도르를 강하게 몰아 붙였다. 히메네스와 퀴뇨네스, 알바라도를 중심으로 에콰도르 수비를 괴롭혔다.





전반 22분 선제골이 나왔다. 히메네스의 중원에서의 연계 플레이 이후 퀴뇨네스가 몰고 들어가 오른발 인스텝으로 강하게 차 골망을 흔들었다. 퀴뇨네스의 대회 3호 골이었다.





전반 31분에는 히메네스의 발 끝에서 불이 뿜었다. 상대 볼을 빼앗은 히메네스가 퀴뇨네스에게 연결했고 다시 볼을 이어 받은 히메네스가 오른발로 차 다시 한번 골망을 흔들었다.





기세가 오른 멕시코는 계속해서 공격적으로 움직였다. 후반 들어서도 공세를 늦추지 않으며 에콰도르에 기회를 주지 않았다.





설상가상 에콰도르는 후반 추가시간 수비수 잉카피에가 멕시코 산티아고 히메네스에게 입을 가리고 말을 해 퇴장 조치됐다.





멕시코는 결국 2-0 완승을 거두며 16강에 진출했다. 지난 대회에선 조별예선에서 탈락했지만, 멕시코는 원래 토너먼트 진출 단골손님이었다. 하지만 1970년과 1986년 자국에서 열린 대회 제외하고는 매번 토너먼트 첫 경기에서 패배했다. 이번에는 달랐다. 다시 한번 자국에서 열린 대회에서 토너먼트 첫 경기 승리를 거두며 징크스를 떨쳐냈다.





한편 조별예선 A조에서 한국과 만났던 멕시코는 강력한 모습으로 16강에 진출했다. 한국전에서는 다소 답답한 경기를 펼쳤지만 32강전에서는 탄탄한 경기력을 뽐내며 압도적인 승리를 거뒀다.





멕시코는 16강전에서 잉글랜드와 콩고민주공화국의 승자와 만난다. 경기는 6일 오전 9시 멕시코시티 스타디움에서 열린다.



