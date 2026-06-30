[북중미 월드컵] 홍명보호서 홀로 빛났다…'군계일학' 이강인, 조별리그 베스트 11 영예→탈락국 유일

[골닷컴] 배웅기 기자 = 그야말로 군계일학이다.

스페인 매체 '마르카'는 28일(이하 한국시간) 스케쳐스 풋볼의 파워 랭킹을 기준으로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 베스트 11을 선정했다.

포메이션은 3-4-3이다. 모스타파 쇼베이르(이집트·22.89점)가 골문을 지켰고, 가브리에우 마갈량이스(브라질·21.88)-에므리크 라포르트(스페인·22.20)-얀 폴 반 헤케(네덜란드·21.76)가 수비진을 이뤘다.

수비형 미드필더에 로드리(스페인·24.82), 중앙 미드필더에 그라니트 자카(스위스·23.56)-페드리(스페인·23.55), 공격형 미드필더에 이강인(대한민국·23.96)이 자리했다. 최전방에는 킬리안 음바페(프랑스·25.45)-해리 케인(잉글랜드·24.91)-리오넬 메시(아르헨티나·26.18)가 포진했다.

눈길을 끄는 이름은 단연 이강인(25·파리 생제르맹)이다. 이강인은 탈락국 선수 가운데 유일하게 베스트 11에 이름을 올렸다. 체코와 A조 1차전(2-1 승리)에서 황인범(페예노르트 로테르담)의 동점골을 도운 데 이어 멕시코와 2차전, 남아프리카공화국과 3차전(이상 0-1 패)에서도 공수에 걸쳐 활약했다.

특히 3경기에서 11회의 드리블 성공을 기록하며 이브라힘 마자(알제리·12회)에 이어 해당 부문 2위에 올라 있다. 이강인이 한국에서 얼마나 중요한 존재인지, 한편으로는 한국이 이강인에게 얼마나 의존했는지 보여주는 대목이다.

다만 한국은 이강인의 공헌에도 조별리그 탈락의 아픔을 겪어야 했다. 지난 25일 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공전에서 0-1로 패한 한국은 3위(1승 2패·승점 3)로 밀려나며 32강 직행에 실패했고, 각 조 3위 간 경쟁에서도 10위로 추락하며 짐을 쌌다.

한국이 32강에 오르기 위해서는 아홉 가지 경우의 수 중 세 가지가 충족돼야 했다. 그러나 한 가지만 이뤄졌고, 여덟 가지가 모두 소멸했다. 결국 홍명보 전 감독은 29일 대표팀의 베이스캠프인 멕시코 과달라하라의 치바스 베르데 바예에서 기자회견을 열고 스스로 지휘봉을 내려놓겠다고 밝혔다.