[북중미 월드컵] 한국 ‘초비상’ 조 3위 32강 경쟁서 5위로 하락…에콰도르, 독일 2대 1 제압 ‘이변 연출’

한국이 각 조 3위 중 상위 8개국에 주어지는 32강에 진출권 경쟁에서 5위로 밀려났다. 에콰도르가 예상을 깨고 독일을 제압한 탓이다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 23위 에콰도르는 26일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 펼쳐진 독일(10위)과 2026 북중미 월드컵 조별리그 E조 3차전에서 2대 1로 역전승을 거두는 이변을 연출했다.

킥오프 전까지만 하더라도 객관적인 전력에서 앞서는 독일의 무난한 승리가 점쳐졌다. 실제 글로벌 스포츠 통계 전문 매체 옵타가 슈퍼컴퓨터를 통해 예측한 바에 따르면 독일이 승리할 확률은 62.7%, 에콰도르가 승리할 확률은 17.6%였다.

예상대로 독일은 전반 2분 만에 선제골로 앞서갔다. 플로리안 비르츠(리버풀)의 패스를 받은 리로이 자네(갈라타사라이)가 페널티 박스 안에서 낮고 빠른 왼발 슈팅으로 골문 왼쪽 하단 구석에 꽂아 넣었다.

일격을 맞은 에콰도르는 곧바로 반격에 나서면서 승부를 원점으로 돌렸다. 전반 9분 닐손 앙굴로(선덜랜드)가 페널티 아크서클에서 오른발 슈팅으로 골네트를 갈랐다. 이어 후반 32분엔 승부를 뒤집었다. 코너킥 상황에서 케빈 로드리게스(로얄 위니옹 생질루아즈)의 헤더 패스를 문전 앞에서 곤살로 플라타(플라멩구)가 밀어 넣었다.

이로써 1승1무1패, 승점 4를 쌓은 에콰도르는 E조 3위로 조별리그를 마쳤다. 이와 동시에 각 조 3위 중 상위 8개국에 주어지는 32강에 진출권 경쟁에서 1위로 올라섰다. 골득실이 0인 에콰도르는 B조 3위 보스니아 헤르체고비나(-1)와 승점이 4로 같지만 골득실에서 앞섰다. 에콰도르가 치고 올라오게 되면서 A조 3위인 한국(-1)은 한 계단 밀려나 5위에 자리했다.