[북중미 월드컵] 한국서 이강인 빠진 격…'일본 에이스' 쿠보, 휠체어 탄 모습 포착→감독은 "경미한 부상이길"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 부상 악령에 시달리고 있는 일본 국가대표팀이 '에이스' 쿠보 타케후사(25·레알 소시에다드)마저 부상으로 잃을 위기에 처했다.

모리야스 하지메(57) 감독이 이끄는 일본은 15일(이하 한국시간) 미국 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 네덜란드와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 F조 1차전에서 2-2로 비겼다.

극적인 무승부에도 일본은 웃을 수 없었다. 이날 나카무라 케이토(스타드 드 랭스)의 첫 번째 동점골을 도우며 활약한 쿠보가 후반 30분 무릎 통증을 느껴 오가와 코키(NEC 네이메헌)와 교체됐기 때문.

애초 심각한 부상이 아닌 것으로 알려졌지만, 상황은 경기 후 더 악화됐다. 영국 매체 '미러'의 같은 날 보도에 따르면 쿠보는 휠체어에 탄 채 경기장을 빠져나오는 모습이 목격됐다. 불행 중 다행히도 병원으로 이동하지는 않았다.

다만 오는 21일 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 치러지는 튀니지와 2차전에는 결장할 가능성이 높다. 모리야스는 경기 후 기자회견에서 "스스로 걸어 나간 만큼 경미한 부상이길 바란다"면서도 "아직 의료진으로부터 구체적인 소식은 듣지 못했다"고 전했다.

이번 대회에서 우승을 천명한 일본은 개막 전부터 주축의 줄부상으로 어려움을 겪고 있다. 미나미노 타쿠미(AS 모나코), 미토마 카오루(브라이턴 앤 호브 앨비언) 등이 이탈한 데 이어 '주장' 엔도 와타루(리버풀)가 네덜란드전을 앞두고 최종 명단에서 낙마했다. 더 이상의 부상은 일본의 목표 달성에 치명적인 변수로 작용할 수 있다.