[북중미 월드컵] 한국과 32강서 만날 수도…'공격력 폭발' 스위스, 보스니아에 4-1 대승→B조 1위 도약

[골닷컴] 배웅기 기자 = 홍명보호와 32강에서 만날 가능성이 있는 스위스 국가대표팀이 폭발적인 공격력을 뽐냈다.

무라트 야킨 감독이 이끄는 스위스는 19일(이하 한국시간) 미국 로스앤젤레스(LA)의 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 보스니아 헤르체고비나와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 B조 2차전에서 요한 만잠비(SC 프라이부르크)의 멀티골, 루벤 바르가스(세비야)와 그라니트 자카(선덜랜드)의 득점을 묶어 4-1로 승리했다.

이날 승리로 스위스는 1위(1승 1무·승점 4)로 도약하며 32강 진출 가능성을 높였다. 스위스는 오는 25일 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 캐나다와 3차전을 치른다.

스위스와 보스니아는 경기 내내 팽팽한 접전 양상을 연출했다. 승부의 균형은 후반 중반 무너졌다. 후반 29분 박스 안 혼전 상황에서 떠오른 볼을 만잠비가 오른발 발리 슈팅으로 연결하며 선제골을 터뜨렸다. 보스니아는 후반 35분 타리크 무하레모비치(US 사수올로 칼초)가 브렐 엠볼로(스타드 렌)의 일대일 상황을 저지하는 과정에서 퇴장을 당해 수적 열세에 처했다.

이후 스위스의 맹폭이 시작됐다. 후반 39분 만잠비의 박스 안 침착한 패스에 이은 바르가스의 문전 오른발 슈팅이 두 번째 득점으로 연결됐다. 후반 45분에는 바르가스의 박스 안 컷백을 받은 만잠비가 문전에서 오른발로 밀어 넣으며 멀티골을 완성했다.

보스니아는 후반 추가시간 코너킥 상황에서 에르민 마흐미치(슬로반 리베레츠)의 득점으로 1골을 만회했지만, 경기 종료 직전 자카에게 페널티킥 실점을 내주며 자멸했다. 보스니아는 25일 미국 시애틀의 시애틀 스타디움에서 펼쳐지는 카타르와 3차전에서 반드시 승리해야 32강 진출을 노려볼 수 있다.