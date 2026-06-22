[북중미 월드컵] 인구 52만 섬나라 또또 ‘이변’ 연출…스페인과 비긴 카보베르데 이번엔 우루과이와 무승부

인구 52만 섬나라 카보베르데가 2026 북중미 월드컵에서 이변을 이어가고 있다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 67위 카보베르데는 22일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 가든스의 마이애미 스타디움에서 열린 대회 조별리그 H조 2차전에서 우루과이(16위)와 2대 2로 비겼다. 카보베르데는 H조 3위(2무·승점 2)에 자리했다. 2위 우루과이(승점 2)와 골득실이 같으나 다득점에서 밀렸다.

카보베르데는 예상을 깨고 전반 21분 선제골을 터뜨렸다. 페널티 아크서클 정면에서 약 15m 떨어진 지점에서 얻은 프리킥 찬스에서 키커로 나선 케빙 레니니(크라스노다르)가 오른발로 강하게 때린 슈팅이 그대로 골망을 갈랐다. 골키퍼 페르난도 무슬레라(에스투디안테스)도 뒤늦게 반응할 만큼 빠르고 낮게 깔린 슈팅이 골문 오른쪽 아래 구석에 꽂혔다.

일격을 맞은 우루과이는 곧바로 총공세에 나서면서 반격했다. 결국 전반 44분 페데리코 발베르데(레알 마드리드)가 왼쪽 측면에서 올린 크로스가 페데리코 발베르데(토트넘)의 머리에 맞고 골대를 때렸는데, 이때 흘러나온 볼을 문전 앞으로 쇄도하던 막시밀리아노 아라우호(스포르팅)가 머리로 밀어 넣었다.

흐름을 탄 우루과이는 계속 몰아치더니 역전골까지 터뜨렸다. 전반 추가 6분 마누엘 우가르테가 페널티 아크서클 정면에서 약 15m 떨어진 지점에서 크로스를 올렸고, 아라우호가 머리로 떨궈주자 오프사이드 라인을 절묘하게 무너뜨리면서 문전 앞으로 달려 들어가던 아구스틴 카노비오(플루미넨세)가 오른발로 골네트를 흔들었다.

역전을 허용한 카보베르데는 하지만 쉽게 포기하지 않았다. 하프타임 때 전열을 재정비한 후 다시 우루과이를 위협하더니 후반 16분 승부를 원점으로 돌렸다. 마티아스 올리베라(나폴리)가 수비 진영에서 애매하게 백패스한 공을 골키퍼 무슬레라가 급하게 뛰쳐나와 걷어내려고 했지만, 재빠르게 달려오던 엘리우 바렐라(마카비 텔 아비브)가 가슴 트래핑으로 골키퍼 무슬레라를 제친 뒤 비어 있는 골문에 밀어 넣었다.

어이없는 실수로 동점골을 내준 우루과이는 이후 경기를 주도하면서 시종일관 슈팅을 퍼부으며 맹공을 이어갔다. 하지만 카보베르데의 단단한 수비벽과 골키퍼 보지냐(GD 차베스)의 선방에 가로 막힌 데다, 골대 불운까지 겹치면서 끝내 승부를 다신 뒤집지 못했다. 결국 추가시간 8분까지 다 지나고 경기 종료 휘슬이 울리면서 2대 2 무승부로 막을 내렸다.

카보베르데는 아프리카 서쪽 끝 대서양에 위치하고 있는 섬나라다. 인구가 52만명밖에 되지 않는다. 이번 대회를 통해 전 세계인의 축제에 처음 출전했다. 사실 많은 이들은 카보베르데가 생소했던 터라 이번 대회에서 전패 탈락할 거란 전망을 내놨다. 그러나 예상을 뒤집고 지난 16일 미국 조지아주 애틀랜타의 애틀랜타 스타디움에서 끝난 대회 조별리그 H조 1차전에서 스페인과 득점 없이 비기는 이변을 연출했다.

카보베르데는 이제 오는 27일 미국 텍사스주 휴스턴의 휴스턴 스타디움에서 펼쳐지는 사우디아라비아와 대회 조별리그 H조 3차전을 남겨두고 있다. 만약 승리한다면 사상 처음 대회에 출전한 데에 이어 32강 진출까지 이뤄내면서 새 역사를 쓸 가능성이 크다. 과연 인구 52만 섬나라 카보베르데가 기적을 만들어낼 수 있을지 주목된다.