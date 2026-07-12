[북중미 월드컵] 이게 진짜 최전방 스트라이커 히트맵? 이래서 케인, 케인 하는구나

[골닷컴] 김형중 기자 = 잉글랜드가 60년 만의 월드컵 우승 도전을 이어가게 됐다. 캡틴 해리 케인은 득점은 없었지만 경기 내내 맹활약하며 2018 러시아 월드컵 이후 8년 만에 4강 진출을 이끌었다.





잉글랜드는 12일 오전 7시(한국시간) 미국 마이애미 스타디움에서 열린 노르웨이와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 8강전에서 연장 접전 끝에 2-1로 승리했다. 전반전 노르웨이에 먼저 실점을 내줬지만 전반 추가시간과 연장 전반전 주드 벨링엄의 연속골에 힘입어 역전승을 거뒀다. 이로써 잉글랜드는 8년 만에 4강에 진출하며 1966 월드컵 이후 첫 우승에 도전한다.





경기의 히어로는 멀티골을 폭발한 벨링엄이었다. 그는 전반 추가시간 왼쪽 측면에서 앤서니 고든의 크로스를 잡아 박스 안으로 툭툭 치고들어간 뒤 왼발 대각선 슈팅으로 골망을 흔들었다. 연장 전반 3분에는 교체 자원 모건 로저스의 중거리 슈팅이 노르웨이의 외르얀 뉠란 골키퍼 맞고 나오자 침착히 오른발로 밀어넣으며 경기를 뒤집었다. 이번 대회 6골을 터트린 벨링엄은 케인과 득점 랭킹 공동 4위에 올랐다.





득점왕에 도전하고 있는 케인은 골맛은 보지 못했지만 120분 내내 활약했다. 최전방 스트라이커로 선발 출전한 그는 3번의 슈팅 중 2번의 유효슈팅을 때리며 노르웨이 골문을 위협했다. 전반전 한 차례 골망을 흔들었지만 오프사이드 판정을 받았다.





공격수의 가장 큰 덕목인 득점포에 실패하며 평점은 그리 높지 못했다. 영국 공영방송 BBC는 "잉글랜드 캡틴은 잘 훈련된 노르웨이 수비진 때문에 공간을 확보하지 못했다. 전반전 득점은 오프사이드로 취소되었다. 케인은 깊숙이 내려와 볼을 찾아다니며 기회가 될 때마다 볼을 간수하는 역할도 했다"라며 평점 6점을 매겼다.





그러나 보이지 않는 곳에서 헌신하며 팀 승리를 도왔다. 케인으 히트맵을 보면 알 수 있다. 그는 최전방 공격수였지만 포지션에 구애 받지 않고 경기장 구석구석을 누비며 볼을 쫓았다. 지원이 필요한 곳에는 언제나 나타나며 팀 동료를 도왔다. 공격 시 중앙선 부근에서 연결고리 역할도 했고, 수세 시에는 잉글랜드 문전까지 내려와 수비를 해주는 경우도 있었다. 곧바로 최전방까지 뛰어가 본래 역할에도 충실했다. 그야말로 케인이 없는 곳이 없을 정도였다.





케인은 멕시코와 16강전 직후 방송 인터뷰를 많이 쉬어버린 목 상태로 진행했다. 주장으로서 진두지휘하며 경기를 치른 나머지 목소리가 심하게 잠기고 말았다. 모든 것을 쏟아 부으며 뛰었고, 팀에 없어서는 안 될 존재라는 것이 입증된 결과였다.





한편, 잉글랜드는 4강 진출에 성공하며 최소 2경기를 확보했다. 4강 아르헨티나전에서 승리하면 결승전을 치르고, 패한다면 3-4위전이 기다리고 있다. 득점왕에 도전하는 케인 입장으로선 기회가 두 경기 더 주어진 셈이다.