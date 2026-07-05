[북중미 월드컵] 이게 '라스트 댄스'다! 이집트 16강 이끈 '34세' 살라, WC 찬스 메이킹 1위 등극…무려 '16회'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 진정한 '라스트 댄스'란 이런 것이다.

호삼 하산 감독이 이끄는 이집트 국가대표팀은 지난 4일(이하 한국시간) 미국 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 호주와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 1-1로 비긴 뒤 이어진 승부차기에서 4-2로 승리했다.

이날 승리로 16강에 오른 이집트는 오는 8일 미국 애틀랜타의 애틀랜타 스타디움에서 아르헨티나와 8강 진출을 놓고 격돌한다.

그야말로 피 튀기는 한 판 승부였다. 이집트는 전반 13분 에맘 아슈르의 선제골로 앞서 나갔지만, 후반 10분 모하메드 하니(이상 알 아흘리 SC)의 자책골로 동점을 허용했다. 이후 후반과 연장에만 11회의 슈팅을 시도했지만, 패트릭 비치(멜버른 시티)의 선방 쇼 앞에 더 이상 호주 골문을 열지 못했다.

승패는 승부차기에서 판가름이 났다. 호주는 연장 후반 종료에 앞서 비치 대신 매튜 라이언을 투입하는 승부수를 던졌다. 그러나 라이언은 이집트의 네 차례 페널티킥을 모두 막아내지 못했고, 호주는 1번 키커 해리 수타(레스터 시티)와 4번 키커 루카스 헤링턴(콜로라도 래피즈)이 실축하며 무릎을 꿇었다.

경기 후 FIFA가 공식적으로 시상하는 팬 선정 POTM(Player Of The Match·최우수 선수)은 모하메드 살라(34)의 몫으로 돌아갔다. 축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 살라는 풀타임을 소화하며 패스 성공률 74%(29/39), 볼 터치 58회, 박스 안 볼 터치 8회, 지상 경합 성공 6회, 기회 창출 5회, 드리블 성공 3회, 피파울 3회 등을 기록했다.

이번 대회에서 가장 많은 기회 창출을 해낸 선수로도 이름을 올렸다. 축구 통계 매체 '후스코어드'에 의하면 살라는 4경기에 나서 16회의 기회 창출을 기록했다. 레안드로 트로사르(벨기에·16회)와 동률이지만, 90분당 기준에서 4.3회로 앞서고 있다. 이집트가 4경기에서 47회의 기회 창출을 기록한 점을 고려하면 살라가 공격에서 차지하는 지분이 얼마나 큰지 알 수 있는 대목이다.