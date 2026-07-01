[북중미 월드컵] 음바페 WC 18호 골 폭발! 프랑스, 스웨덴에 3-0 완승…독일 꺾은 파라과이와 16강서 격돌

[골닷컴] 배웅기 기자 = 킬리안 음바페(27·레알 마드리드)가 자신의 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 통산 18호 골을 신고했다.

디디에 데샹 감독이 이끄는 프랑스 국가대표팀은 1일(이하 한국시간) 미국 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스웨덴과 2026 FIFA 북중미 월드컵 32강전에서 음바페의 멀티골과 브래들리 바르콜라(파리 생제르맹)의 득점을 묶어 3-0 완승을 거뒀다.

이날 승리로 16강에 오른 프랑스는 오는 5일 미국 필라델피아의 필라델피아 스타디움에서 파라과이와 8강 진출을 놓고 격돌한다. 파라과이는 32강전에서 독일을 승부차기 끝 제압하고 16강에 진출했다.

프랑스는 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 마이크 메냥, 뤼카 디뉴, 다요 우파메카노, 쥘 쿤데, 윌리엄 살리바, 오렐리앵 추아메니, 아드리앙 라비오, 우스만 뎀벨레, 음바페, 마이클 올리세, 바르콜라가 선발 출전했다.

그레이엄 포터 감독의 스웨덴은 4-4-2 포메이션으로 응수했다. 야쿠브 비델 세테르스트룀, 구스타프 라게르비엘케, 빅토르 린델뢰프, 가브리엘 구드문드손, 다니엘 스벤손, 엘리엇 스트라우드, 루카스 베리발, 야신 아야리, 알렉산더 이삭, 안토니 엘랑가, 빅토르 요케레스가 프랑스 골문을 겨냥했다.

전반 초반부터 프랑스의 맹공이 이어졌다. 뎀벨레(파리 생제르맹), 올리세(바이에른 뮌헨), 바르콜라, 음바페로 이뤄진 초호화 공격진을 앞세워 스웨덴을 밀어붙였다. 선제골 역시 음바페의 발끝에서 터졌다. 전반 45분 박스 안에서 현란한 발재간으로 공간을 만든 뒤 반 박자 빠른 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

이어 후반 8분 올리세의 절묘한 스루패스에 이은 바르콜라의 박스 안 오른발 슈팅이 골망을 갈랐다. 후반 29분에도 올리세의 센스가 빛났다. 볼을 소유하며 스웨덴 수비진의 시선을 분산시켰고, 박스 안으로 쇄도하는 음바페의 발밑을 향해 정확히 패스했다. 이후 음바페의 오른발 슈팅이 골문 안으로 빨려 들어갔다.

프랑스는 득점 외에도 볼 점유율(61-39), 골 기댓값(xG·3.24-0.70), 슈팅(25-8), 유효 슈팅(12-3), 박스 안 볼 터치(35-14), 빅 찬스(7-1), 패스(484-278) 등 대부분 주요 통계에서 크게 앞서며 우승 후보다운 위용을 뽐냈다. 특히 음바페는 이번 대회 자신의 5, 6호 골이자 월드컵 17, 18호 골을 기록하며 골든 부트 경쟁에 불을 지폈다.