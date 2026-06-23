[북중미 월드컵] 월드컵 역사 새로 쓴 ‘축구의 신’…‘18골’ 메시, 클로제 제치고 최다 득점자 등극

‘축구의 신’ 리오넬 메시(아르헨티나)가 39번째 생일을 앞두고 월드컵 역사를 새로 썼다.

메시는 23일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 펼쳐진 오스트리아와 2026 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전에서 멀티골을 넣으며 아르헨티나의 2대 0 승리를 이끌었다. 동시에 미로슬라프 클로제(독일·16골)를 넘어 월드컵 역대 월드컵 단독 최다 득점자(18골)로 올라섰다.

메시는 전반 9분 만에 골을 넣을 기회를 잡았다. 라우타로 마르티네스가 페널티 박스 안으로 돌파하는 과정에서 슈테판 포쉬의 태클에 걸려 넘어졌고, 주심은 비디오판독(VAR) 온 필드 리뷰 끝에 페널티킥(PK)을 선언했다. PK 키커로 나선 메시는 골문 왼쪽 하단 구석을 노렸지만, 공이 골문 밖으로 벗어나면서 실축했다.

월드컵 세 대회 연속 PK 실축이라는 오명을 쓴 메시는 그러나 전반 38분 선제골을 터뜨리면서 환하게 웃었다. 왼쪽 측면에서 파쿤도 메디나가 낮고 빠른 크로스를 올리자 티아고 알마다가 재치 있게 다리 사이로 공을 흘려보냈고, 페널티 박스 안으로 쇄도하던 메시가 논스톱 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 이와 함께 월드컵 최다 득점 신기록을 갈아치웠다.

특히 메시는 부친의 병세가 악화되면서 심적으로 힘든 상황에서 월드컵 최다 득점 신기록을 세웠다. 현지 보도를 종합하면 메시의 부친은 현재 건강 문제로 병원에서 치료를 받고 있다. 아르헨티나 방송사 루수TV에서 생방송 도중 메시의 부친이 사망했다는 소식을 전했지만, 이는 오보였고 현재 잘 회복하면서 긍정적인 경과를 보이고 있는 상태다.

메시는 1골에 만족하지 않았다. 계속해서 슈팅을 시도하면서 추가골을 노리더니 후반 추가 시간 5분 기어코 골망을 또 흔들었다. 문전 앞에서 레안드로 파레데스의 패스를 받은 메시는 공을 몰고 가면서 골키퍼 알렉산더 슐라거를 여유롭게 따돌린 후 때린 왼발 슈팅이 니콜라스 자이발트에게 막혔지만, 재빠르게 달려가 흘러나온 공을 다시 왼발로 밀어 넣었다.

월드컵 새 역사를 쓴 메시는 “PK를 실축해 정말 화가 났지만, 만회할 수 있어서 다행”이라며 “승리해서 너무 기쁘다. 정말 힘들고 어려운 경기였다. 이번 승리로 남은 경기를 마음 편히 임할 수 있게 됐다”고 소감을 전했다. 이어 “이번 월드컵은 모든 경기가 박빙이고 긴장감이 넘친다. 저는 이 순간을 즐기고 있고, 동료들과 함께 이 순간을 만끽하고 싶다”고 덧붙였다.