“북중미 월드컵 우승이 목표” 日 축구 ‘초비상’ 걸렸다…‘에이스’ 미토마 햄스트링 부상→최소 2개월 이탈 전망

[골닷컴] 강동훈 기자 = 2026 북중미 월드컵 개막이 한 달여 앞으로 다가온 가운데 우승을 목표로 하는 일본이 그야말로 초비상에 걸렸다. ‘에이스’ 미토마 카오루(28·브라이턴 앤 호브 알비온)이 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상을 당하면서다.

일본 매체 스포치니 아넥스는 11일(한국시간) “아직 공식적으로 미토마의 정밀 검사 결과가 나오지 않았지만 복수의 관계자에 의하면 햄스트링 부상으로 최소 2개월 정도 이탈할 거로 예상되고 있다”면서 “첫 월드컵 우승을 목표로 하는 가운데, 오는 15일 최종명단 발표를 앞두고 있는 모리야스 하지메 감독은 큰 타격을 입게 됐다”고 보도했다.

앞서 미토나는 지난 9일 영국 브라이턴의 아메리칸 익스프레스 스타디움에서 펼쳐진 울버햄튼 원더러스와 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 36라운드 홈경기에서 햄스트링 부상을 당했다. 그는 후반 10분 왼쪽 측면에서 패스를 받기 위해 스프린트를 시도하던 도중 급작스레 햄스트링을 부여잡고 쓰러졌고, 고통을 호소하더니 결국 교체됐다.

파비안 휘르첼러 감독은 “정밀 검사 결과를 기다려 봐야 한다”며 “다만 상태가 좋아 보이지 않는다”고 우려를 표했다. 이런 가운데 현지에서도 햄스트링 부상 2등급에서 3등급으로 내다봤다. 햄스트링 2등급은 4~6주, 3등급은 8~12주 동안 이탈이 불가피하다. 햄스트링은 재발 확률이 높은 만큼, 복귀 시점이 더 늦춰질 수도 있다.

자연스레 일본은 그야말로 초비상이다. 미토마는 일본을 대표하는 공격수이자 에이스다. 2021년 11월 데뷔전을 치른 이래 지금까지 A매치 통산 31경기 동안 9골·8도움을 기록하며 주축으로 활약해 왔다. 이 기간 2022 카타르 월드컵도 참가하는 등 경험도 풍부하다.

모리야스 감독은 고민이 깊어질 수밖에 없다. 그렇지 않아도 이미 엔도 와타루와 미나미노 타쿠미가 각각 발목 인대 파열과 전방십자인대 파열로 시즌 아웃 진단을 받아 사실상 북중미 월드컵 출전이 어려운 상태다. 또 최근엔 스즈키 유이토가 어깨 골절상으로 수술을 받았다.

스포치니 아넥스는 “이미 미나미노가 전열에서 이탈한 상황에서 미토마까지 북중미 월드컵 출전이 어려워지게 되면서 모리야스 감독은 왼쪽 윙포워드와 윙백 자리에 누구를 기용해야 할지 고민이 깊어졌다”면서 “오른쪽 윙포워드와 윙백으로 뛰는 이토 준야와 도안 리츠, 쿠보 타케후사 등을 왼쪽 윙포워드와 윙백 자리로 기용하는 방안이 현재로선 유력하다”고 덧붙였다.