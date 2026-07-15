[북중미 월드컵] 완패하고도 '판정 탓'…프랑스 데샹 감독 작심 발언 "심판, 4강 맡을 자격 없었다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 디디에 데샹(57) 프랑스 국가대표팀 감독이 스페인전 패배를 심판진 탓으로 돌렸다.

프랑스는 15일(이하 한국시간) 미국 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 스페인과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 4강전에서 0-2로 패했다.

이날 패배로 프랑스는 스페인 상대 3연패라는 달갑지 않은 기록을 이어갔다. 프랑스는 오는 19일 미국 마이애미의 마이애미 스타디움에서 잉글랜드-아르헨티나 경기 패자와 3, 4위전을 치른다.

프랑스는 경기 내내 스페인의 공세에 고전했다. 전반 22분 미켈 오야르사발(레알 소시에다드)에게 선제골을 허용한 데 이어 전반 30분 윌리엄 살리바(아스널)가 부상으로 이탈하는 악재까지 겹쳤다. 스페인 골문을 끝내 열지 못한 프랑스는 후반 13분 페드로 포로(토트넘 홋스퍼)에게 추가골을 내주며 무릎을 꿇었다.

근소한 우세가 점쳐졌던 만큼 아쉬운 패배다. 데샹은 경기 후 카타르 매체 '비인 스포츠'와 인터뷰에서 "선수단은 큰 충격을 받았다. 하지만 냉정하게 봐야 한다. 우리는 기술적으로 상대보다 부족했다"고 자평했다.

이어 "심판진의 판정을 언급하면 패한 뒤 변명하는 사람처럼 보이겠지만, 묻고 싶은 것이 있다. 이번 경기 심판진이 FIFA 월드컵 4강전을 맡을 자격이 있었는가? 페널티킥이 선언된 장면도 있었지만, 그것이 전부는 아니다. 여러 상황이 누적됐다. 심판진에 개인적인 감정은 없다"며 불만을 드러냈다.

그러면서도 "패배의 가장 큰 원인은 우리가 기대에 미치지 못했기 때문이다. 몇몇 기술적인 실수와 결정적인 기회로 이어질 수 있었던 패스가 아쉬웠다. 그래서 더 뼈아프다. 우리는 이제 3, 4위전을 치러야 한다. 지금까지 해 온 모든 것을 부정하고 싶지는 않다. 다만 이번 경기에서는 스페인이 우리보다 한 수 위였다"고 전했다.