[북중미 월드컵] 아시아 자존심은 한국과 내가 지킨다! 또또 이변 연출…사우디, 우루과이와 1-1 무승부

[골닷컴] 배웅기 기자 = 아시아 국가의 무패 행진은 계속된다.

요르고스 도니스 감독이 이끄는 사우디아라비아 국가대표팀은 16일(이하 한국시간) 미국 마이애미의 마이애미 스타디움에서 열린 우루과이와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 1-1로 비겼다.

이로써 H조는 같은 날 스페인과 카보베르데가 0-0으로 비긴 것을 포함해 4개 팀이 모두 승점 1씩 나눠 가졌다. 사우디는 오는 22일 미국 애틀랜타의 애틀랜타 스타디움에서 스페인과 2차전을 치른다.

사우디가 또 한 번 이변의 주인공이 됐다. 4년 전 2022 FIFA 카타르 월드컵에서는 아르헨티나가 1-2로 패하며 희생양이 됐는데, 이번에는 우루과이가 발목을 잡혔다.

선제골의 주인공은 압둘레라 알 암리(알 나스르)였다. 코너킥 혼전 상황에서 페르난도 무슬레라(에스투디안테스 데 라플라타)가 막아낸 볼을 오른발로 밀어 넣으며 포문을 열었다.

이후 사우디는 우루과이의 맹공을 잘 견뎌냈지만, 후반 35분 막시밀리아노 아라우호(스포르팅 CP)에게 동점골을 내주며 아쉬움을 삼켰다. 페데리코 비냐스(레알 오비에도)의 문전 헤더 이후 세컨드 볼에 제때 반응하지 못한 것이 실점으로 이어졌다.

다른 팀이라면 무너질 법한 상황이었지만 사우디는 흔들리지 않았다. 더 이상의 실점을 허용하지 않으며 '죽음의 조'에서 귀중한 승점 1을 챙겼다. 동시에 아시아 국가의 무패 행진(5경기 2승 3무) 역시 계속됐다. 반면 전통의 강호가 대거 포진한 남미는 4경기 1무 3패로 무승을 이어가며 자존심을 구겼다.