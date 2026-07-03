[북중미 월드컵] 아시아축구연맹(AFC) 소속 전멸...호주마저 무너졌다→32강에서 대회 마감

[골닷컴] 김형중 기자 = 호주가 이집트에 승부차기 끝에 패하면서 아시아축구연맹(AFC) 소속 팀들이 2026 북중미 월드컵에서 전멸했다.





4일(한국 시각) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 이집트와의 32강전에서 호주는 연장까지 1-1로 비긴 끝에 승부차기 2-4로 패했다. 해리 사우타르와 루카스 헤링턴이 차례로 페널티킥을 실축한 반면, 이집트는 모하메드 살라를 포함해 4명이 모두 성공하며 이집트 역사상 최초의 월드컵 토너먼트 승리를 기록했다.





호주의 탈락으로 이번 대회에 참가한 아시아축구연맹(AFC) 소속 팀들이 전멸했다. 호주 이전에는 일본이 브라질에 1-2로 역전패했다. 일본은 전반 1-0으로 앞서며 이변을 예고했지만 브라질의 후반 저력에 무너졌다. 한국은 조별리그에서 멕시코와 남아프리카공화국에 연패하며 3위로 탈락했고, 중동의 카타르와 이라크, 이란, 요르단, 중앙아시아의 우즈베키스탄 등도 모두 조별리그에서 짐을 쌌다.





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대회 초반 AFC는 거센 돌풍을 일으켰다. 2승 4무로 무패 행진을 이어가며 FIFA가 직접 공식 채널을 통해 조명할 만큼 인상적인 출발이었다. 한국이 체코를 2-1로 꺾었고, 호주가 튀르키예를 2-0으로 완파했으며, 일본은 네덜란드와 2-2 무승부를 거뒀다. 카타르도 스위스를 상대로 극적인 동점골을 터뜨리며 월드컵 사상 첫 승점을 따냈다. 그러나 화려한 초반 스타트와 달리 경기가 거듭될수록 한계가 드러났다. 일본이 전반 리드를 지키지 못하고 역전패한 것과 호주가 승부차기에서 무너진 것은 집중력과 결정적 순간의 경험 차이를 그대로 보여준 장면들이었다.





반면 이번 대회에서 두드러진 약진을 보인 대륙은 단연 아프리카다. 사상 최초로 10개국이 본선에 진출한 아프리카연맹(CAF)은 9개 팀이 32강에 올랐다. 이 중 모로코가 네덜란드를 승부차기로 꺾는 이변을 연출했고, 이집트가 호주를 잡았다. 카보베르데와 가나는 아직 32강을 마치지 않았다.





북중미축구협회 소속 개최국 3개 팀은 모두 16강에 진출하는 성과를 거뒀다. 미국이 보스니아-헤르체고비나를 2-0으로 꺾었고, 캐나다가 남아공을 1-0으로 잡았으며, 멕시코가 에콰도르를 2-0으로 완파했다.





유럽에서는 강호들의 조기 탈락이 이변으로 꼽혔다. 독일이 파라과이에 승부차기로 패했고, 네덜란드가 모로코에 무릎을 꿇었다. 반면 프랑스와 스페인, 포르투갈, 노르웨이, 잉글랜드, 벨기에는 16강 티켓을 거머쥐었다.





남미는 브라질이 일본을 잡고 순항 중이며, 아르헨티나는 케이프베르데와, 콜롬비아는 가나와 32강을 아직 치르지 않은 상황이다. 파라과이는 거함 독일을 잡고 16강에 올랐다.





이번 대회에서 아시아 축구는 냉혹한 성적표를 받았다. 대회 초반 보여준 돌풍이 조별리그와 토너먼트의 치열한 단판 승부에서는 이어지지 못했다. 일본과 호주가 각각 브라질과 이집트라는 만만치 않은 상대를 만나 아쉽게 탈락했지만, 결정적 순간에 흔들리는 패턴은 반복됐다. 아프리카가 이번 대회를 통해 세계 축구의 새로운 강자로 자리매김하고 있는 것과 비교할 때, 아시아 축구는 경쟁력 강화라는 과제를 또 다시 떠안았다.