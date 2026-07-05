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킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images
배웅기

[북중미 월드컵] 밀고 당기고 넘어뜨리고…파라과이 'UFC 축구' 극복한 음바페 작심 발언 "우리도 손 더럽힐 수 있다"

파라과이 vs 프랑스
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[골닷컴] 배웅기 기자 = 킬리안 음바페(27·레알 마드리드)가 작심 발언을 쏟아냈다.

디디에 데샹 감독이 이끄는 프랑스 국가대표팀은 5일(이하 한국시간) 미국 필라델피아의 필라델피아 스타디움에서 열린 파라과이와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 음바페의 결승골을 앞세워 1-0으로 승리했다.

이날 승리로 8강에 오른 프랑스는 오는 10일 미국 보스턴의 보스턴 스타디움에서 모로코와 4강 진출을 놓고 격돌한다.

그야말로 진땀승이었다. 프랑스의 화력을 의식한 파라과이는 수비에 집중하며 브래들리 바르콜라-음바페-우스만 뎀벨레로 이뤄진 상대의 초호화 공격진을 봉쇄했다. 엎친 데 덮친 격으로 경기가 치러진 필라델피아에서는 섭씨 38도의 폭염이 기승을 부렸다.

특히 파라과이는 거친 몸싸움과 의도적인 신경전으로 프랑스의 빌드업을 방해했다. 프랑스 선수가 볼을 몰고 나아갈 때면 서슴없이 반칙을 저질러 흐름을 끊었다.

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그러나 이는 역설적으로 파라과이의 발목을 잡았다. 후반 20분 디에고 고메스(브라이턴 앤 호브 앨비언)가 박스 안에서 데지레 두에(파리 생제르맹)에게 파울을 범해 페널티킥이 선언됐고, 이후 키커로 나선 음바페가 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

파라과이의 거친 플레이는 실점 후에도 계속됐다. 특히 후안 호세 카세레스(디나모 모스크바)와 마티아스 갈라르사(애틀랜타 유나이티드)의 잦은 파울이 눈살을 찌푸리게 했다. 신경전은 경기가 끝난 뒤에도 좀처럼 가라앉지 않았다. 데샹이 직접 나서 프랑스 선수단을 만류한 뒤에야 상황이 일단락됐다.

음바페는 경기 후 인터뷰에서 파라과이의 거친 플레이 스타일을 향해 작심 발언을 내놓았다. 레알 소식을 주로 전하는 스페인 '마드리드 엑스트라'에 따르면 음바페는 "파라과이는 우리가 예쁘게 축구할 것이라고 생각했겠지만 그렇지 않다. 우리도 더럽게 축구할 수 있고, 손을 더럽힐 수 있다. 심지어 더러운 축구에서도 우리가 더 나은 모습을 보였다"고 말했다.

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