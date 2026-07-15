[북중미 월드컵] 그래, 돈은 이렇게 쓰는 거지! 홀란, 텍사스에서 1400만 원 어치 통 큰 쇼핑..."라쿤이 집까지 따라왔네"

[골닷컴] 김형중 기자 = 엘링 홀란의 통 큰 쇼핑이 화제다.





홀란은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 노르웨이의 돌풍을 이끌었고, 최고 스타 중 하나인 만큼 그라운드 밖에서도 화제다. 노르웨이 대표팀 동료들을 위해 텍사스 달라스에서 무려 1만 달러(약 1,400만 원)짜리 통 큰 선물을 했다. 귀국 길에는 박제 라쿤을 옆구리에 끼고 내리는 독특한 장면을 연출해 전 세계 축구 팬들의 웃음을 자아냈다.





15일(한국시간) 본 매체(골닷컴) 글로벌 에디션 보도에 따르면, 홀란은 노르웨이가 32강에서 코트디부아르를 2-1로 꺾은 직후 달라스의 유명 서부 스타일 상점 '와일드 빌스 웨스턴 스토어'에서 쇼핑을 했다. 홀란의 개인 유튜브에도 올라온 내용이다.





홀란과 동료들은 카우보이 모자, 웨스턴 셔츠, 맞춤 부츠, 벨트, 휴대용 술병 등 텍사스 분위기가 물씬 풍기는 아이템들을 잔뜩 쓸어 담았다. 계산대 앞에서 1만 달러라는 거대한 영수증이 나오자 홀란은 망설임 없이 전액을 혼자 계산했다. 그는 "누군가는 내야지"라고 웃으며 말했고, 동료들은 환호했다.





홀란이 구입한 아이템 중 가장 눈길을 끈 것은 단연 박제 동물들이었다. 그는 술병을 손에 쥔 채 박제된 라쿤을 무려 750달러(약 105만 원)에 구입했고, 여기에 더해 보안관 복장을 한 박제 다람쥐 두 마리도 900달러(약 125만 원)에 사들였다. 귀국 후 홀란은 비행기에서 내리며 라쿤을 옆구리에 끼고 찍은 사진을 SNS에 올리며 "그 녀석이 저를 따라 집까지 왔다"라는 재치 있는 캡션을 달아 큰 화제를 모았다.





또 카우보이 모자를 4개 구입하면서 현지의 흥미로운 미신도 배웠다. 동행한 스태프가 "모자 안에 행운을 담아두는 거다. 이렇게 뒤집으면 행운이 빠져나간다"라고 설명하자, 홀란은 모자를 반드시 올바른 방향으로 보관하겠다며 웃음을 보였다.





이번 유쾌한 쇼핑 외출은 노르웨이 대표팀의 역사적인 월드컵 여정을 더욱 빛내준 에피소드가 됐다. 1998 프랑스 대회 이후 무려 28년 만에 월드컵 무대를 밟은 노르웨이는 이번 대회에서 뛰어난 활약을 선보이며 전세계 축구팬들의 이목을 집중시켰다. 미드필더 산데르 베르게는 "경기와 경기 사이에 이런 경험을 하면서, 역대 가장 즐거운 축구를 하고 있다. 가족과 친구들도 여기 있고, 함께하기 최고인 팀이다. 인생의 절정을 달리는 것 같다"라며 감격스러운 소감을 전했다.





아쉽게도 노르웨이는 8강에서 잉글랜드에 연장 접전 끝에 1-2로 패하며 4강 진출에는 실패했다. 이로써 홀란의 이번 월드컵은 막을 내렸고, 그는 충분한 여름 휴식을 취한 뒤 맨체스터 시티의 프리시즌 훈련에 합류할 예정이다. 맨시티는 10년간 시대를 풍미했던 펩 과르디올라가 지난 시즌 말 떠난 뒤 엔조 마레스카 감독 체제의 새 시대를 열고 있다. 홀란은 맨시티 선수단과 함께 다음 달 '쿠팡플레이시리즈'를 위해 방한할 예정이다. K리그 올스타와 아틀레티코 마드리드와 경기를 치른다.