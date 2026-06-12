[북중미 월드컵] 공격의 시작은 역시나 ‘에이스’ 이강인 발끝에서…전반 내내 ‘미친 퍼포먼스’

‘에이스’ 이강인(파리 생제르맹·PSG)의 영향력이 지대했다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 25위 한국은 12일(한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 체코(40위)와 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전을 치르고 있다. 전반전이 끝난 현재 득점 없이 팽팽한 균형을 유지 중이다.

나쁘지 않은 전반전이었다. 한국은 비록 득점을 뽑아내진 못했지만 위협적인 기회를 잇달아 만들면서 분위기를 압도했다. 세트피스 수비 상황에서도 체코의 장신 선수들에게 위압감을 느끼지 않고 잘 막으면서 실점을 내주지 않았다.

공격을 주도한 선수는 역시나 이강인이었다. 손흥민(LA FC), 이재성(마인츠)과 함께 공격 삼각편대를 꾸린 그는 그라운드를 종횡무진 움직이면서 공격을 진두지휘했다. 오른쪽 측면과 중앙을 자유롭게 오가고, 또 하프라인 아래까지 깊게 내려와 정확한 롱패스와 현란한 발기술로 볼을 전개했다.

특히 전반 12분 침투 패스는 압권이었다. 하프라인 윗선에서 센스 있는 볼 터치로 순식간에 파벨 슐츠(올림피크 리옹)를 따돌린 이강인은 페널티 박스 안으로 쇄도하는 이재성의 타이밍에 맞춰 침투 패스를 찔러줬다. 이재성이 환상적인 퍼스트 터치로 잡아낸 이후 손흥민의 왼발 슈팅까지 이어졌지만 굴절되면서 벗어났다.

이강인은 직접 골문을 노리기도 했다. 전반 14분 페널티 박스 앞쪽으로 볼을 몰고 가다가 기습적으로 왼발 중거리 슈팅을 때렸다. 공은 무회전으로 날카롭게 날아갔고, 골키퍼 마체이 코바르시(PSV 아인트호벤)가 몸을 날리면서 쳐냈다.

사실 이강인은 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전 일정을 소화하느라 가장 늦게 합류한 탓에 고지대에 적응할 시간이 많지 않았다. 통상적으로 고지대 환경에 완전히 적응하기까지는 최소 2주가량이 필요한 것을 고려했을 때 우려가 생길 수밖에 없었다.

그러나 그는 짧은 시간에도 빠르게 고지대에 적응하고 경기 감각과 컨디션도 빠르게 끌어올렸다. 그리고 이날 가벼운 몸놀림 속에 전반전 내내 가장 뛰어난 퍼포먼스를 선보이며 ‘에이스’다운 면모를 과시했다.