[북중미 월드컵] 골 넣고 마음 바뀌었나…'41세' 호날두, 대표팀 은퇴설 정면 반박 "대회 이후 결정할 일"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 자신을 둘러싼 은퇴설을 정면으로 반박했다.

로베르토 마르티네스 감독이 이끄는 포르투갈 국가대표팀은 3일(이하 한국시간) 캐나다 토론토의 토론토 스타디움에서 열린 크로아티아와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 호날두와 곤살루 하무스(AC 밀란)의 연속골에 힘입어 2-1로 승리했다.

경기에 앞서 호날두가 이번 대회 이후 대표팀에서 은퇴한다는 소식이 전해졌다. 호날두의 누나 카티아 아베이루는 3일 포르투갈 매체 '스포르트 TV'에 "내가 들은 바로는 이번 대회가 호날두의 라스트 댄스가 될 것이다. 지금을 즐겨라"는 폭탄 발언을 내놓았다.

다만 호날두는 카티아의 갑작스러운 발언에 황당해했다. 레알 마드리드 소식을 주로 전하는 스페인 '마드리드 엑스트라'에 따르면 호날두는 경기 후 인터뷰에서 "누나가 그런 말을 했다고?"라고 되물은 뒤 "나는 성급한 결정을 내리지 않는다. 이번 대회가 끝난 뒤 결정할 일"이라고 반박했다.

포르투갈은 이날 승리로 16강에 오르며 사상 첫 우승을 향한 여정을 이어가게 됐다. 포르투갈은 후반 8분 이반 페리시치(PSV 에인트호번)에게 선제골을 허용했지만, 후반 23분 호날두가 동점골을 터뜨린 데 이어 후반 추가시간 하무스가 극적인 결승골을 뽑아내며 대역전극을 연출했다.

특히 故 디오구 조타가 세상을 떠난 지 정확히 1년이 되는 날이라는 점에서 의미가 큰 승리였다. 포르투갈의 주전 공격수로 활약하던 조타는 지난해 7월 동생 故 안드레 실바와 함께 차량으로 이동하던 중 스페인 사나브리아 인근 고속도로에서 발생한 교통사고로 유명을 달리했다. 호날두 역시 경기 후 조타의 유니폼을 입고 눈물을 흘리며 감정적인 모습을 보였다.

한편 호날두는 이번 경기에서 개인 통산 FIFA 월드컵 토너먼트 첫 득점을 신고했다. 호날두는 2006년 독일 대회부터 6회 연속 월드컵에 출전하는 대기록을 달성했지만, 이번 경기 전까지 토너먼트 득점은 없었다. 포르투갈은 오는 7일 미국 알링턴의 댈러스 스타디움에서 스페인과 8강 진출을 놓고 격돌한다.