[북중미 월드컵] 개막전부터 퇴장자만 3명 나왔다…‘개최국’ 멕시코, 8만 홈관중 응원 힘입어 남아공에 2대 0 승

‘개최국’ 멕시코가 개막전에서 손쉽게 승리를 거뒀다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 14위 멕시코는 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티의 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 훌리안 퀴뇨네스(알 카디시야)와 라울 히메네스(울버햄튼 원더러스)의 연속골을 앞세워 남아공(60위)을 2대 0으로 제압했다.

“우리는 정말 잘 준비했다”면서 “좋은 경기력을 통해 승리를 거두면서 좋은 출발을 할 수 있기를 바란다”고 기대했던 하비에르 아기레(멕시코) 감독의 말대로 멕시코는 킥오프와 동시에 경기를 주도하면서 빠른 템포와 강한 압박으로 남아공을 몰아붙였다.

멕시코는 결국 킥오프 9분 만에 선제골을 뽑아냈다. 에리크 리라(크루스 아술)가 페널티 아크서클에서 강한 압박을 통해 스페펠로 시톨레(톤델라)의 볼을 뺏어냈고, 이를 잡은 퀴뇨네스가 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

흐름을 탄 멕시코는 공세를 이어갔다. 특히 8만여 홈 관중이 쉴 새 없이 응원을 보내자 이에 힘입어 슈팅을 퍼부었다. 그러나 전반 42분 퀴뇨네스가 페널티 박스 한복판에서 때린 오른발 슈팅은 골대를 강타하는 등 기회를 번번이 살리지 못했다.

답답하던 흐름 속 멕시코는 수적 우위를 점했다. 후반 4분 오프사이드 라인을 절묘하게 무너뜨리면서 뒷공간을 파고든 브라이안 구티에레스(과달라하라)가 페널티 아크서클에서 시톨레에게 걸려 넘어졌고, 주심은 곧바로 시톨레에게 다이렉트 퇴장을 선언했다.

한 명이 더 많은 상황에서 여유롭게 경기를 풀어가던 멕시코가 추가골로 달아났다. 후반 22분 로베르토 알바라도(과달라하라)가 왼쪽 측면에서 크로스를 올리자 문전 앞으로 쇄도하던 히메네스가 머리에 정확하게 맞춰 골망을 출렁였다.

멕시코는 이미 승기를 잡은 상황 속에서 수적으로 두 명이나 앞서게 됐다. 후반 39분 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 드리블 돌파 과정에서 알바라도의 얼굴을 가격했고, 비디오판독(VAR) 끝에 주심은 위험한 행동이었다고 판단하면서 레드카드를 꺼내 들었다.

하지만 멕시코는 예상치 못한 변수가 발생했다. 후반 추가시간 2분 쿨리소 무다우(마멜로디 선다운스)가 페널티 박스 안으로 파고들려고 할 때 세사르 몬테스(로코모티브 모스크바)에게 걸려 넘어졌고, 주심은 지체하지 않고 몬테스에게 다이렉트 퇴장을 선언했다.