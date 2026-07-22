[북중미 월드컵] 가르시아·가비 폭행한 파레데스, 끝까지 사과는 없다…"아르헨티나 대표팀 일원 될 수 있어 영광"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 전례 없는 난투극의 중심에 선 레안드로 파레데스(32·CA 보카 주니어스)가 논란 이후 처음 입을 열었다.

본 매체(골닷컴) 영국 에디션은 21일(이하 한국시간) "파레데스가 2026 월드컵 결승전 패배 후 처음 입장을 밝혔다. 다만 경기 후 벌어진 난투극은 언급하지 않았다"며 "FIFA가 당시 상황을 조사할 예정인 가운데 징계 여부에도 관심이 집중되고 있다"고 보도했다.

사건의 전말은 이렇다. 리오넬 스칼로니 감독이 이끄는 아르헨티나 국가대표팀은 지난 20일 미국 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과 2026 월드컵 결승전에서 연장 혈투 끝 0-1로 패하며 준우승에 머물렀다.

이후 논란의 난투극이 벌어졌다. 파레데스는 에릭 가르시아(25·바르셀로나)의 목을 가격하고 티아고 알마다(아틀레티코 마드리드)가 발을 걸어 넘어뜨린 가비(21·바르셀로나)에게 주먹을 휘두르는 등 볼썽사나운 모습을 보였다. 이 밖에도 로베르토 아얄라 아르헨티나 코치, 나우엘 몰리나(아틀레티코) 등이 충돌에 가세했다.

이에 비판이 극에 달했다. 독일 국가대표 출신 토마스 히츨슈페르거는 "대부분 아르헨티나 선수는 스포츠 정신을 모르는 깡패"라고 비난했고, 현역 시절 프리미어리그(PL)에서 활약한 가브리엘 아그본라허는 "다시는 이런 일이 일어나지 않을 만큼 강력한 처벌이 필요하다"며 목소리를 높였다.

그럼에도 파레데스는 아랑곳하지 않았다. 파레데스는 21일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이번 대회를 마친 소감을 전했지만, 난투극이나 자신의 행동에 대해서는 침묵을 지켰다.

파레데스는 "조국이 마땅히 누려야 할 기쁨을 안겨 주지 못해 마음이 아프다"며 "하지만 우리는 가진 모든 것을 쏟아부었고, 다시 한번 아르헨티나 국기를 가장 높은 곳에 올려 놓았다는 사실에 자부심을 느낀다"고 운을 뗐다.

이어 "매 경기 마지막 순간까지 이 유니폼을 위해 목숨을 바친 선수단과 대표팀의 일원이었던 모든 이에게 감사하다. 역대 최고의 대표팀 일원이 될 수 있어 영광이었다"고 전했다.