부산 교통-포천, K3·K4 챔피언십 결승전서 초대 챔피언 타이틀 놓고 격돌

K3리그 부산 교통공사와 포천 시민축구단이 올해 첫 출범한 K3·K4 챔피언십 정상의 자리를 놓고 격돌한다.

부산과 포천은 19일 오후 4시 50분 포천종합운동장에서 ‘2026 K3·K4 챔피언십’ 결승전을 치른다. 결승전은 단판으로 진행되며, 장소는 결승진출팀간 추첨을 통해 정해졌다.

K3·K4 챔피언십은 K3·K4리그 소속 팀들의 경기 경험 확대를 위해 대한축구협회가 올해 신설한 대회다. 코리아컵과 마찬가지로 K3와 K4리그 팀들이 토너먼트로 우승팀을 가린다. 지난 5월에 시작된 이 대회는 결승전을 포함해 총 5라운드로 진행된다. 대회 우승 상금은 3천만 원, 준우승 상금은 1천만 원이다.

부산은 평창 유나이티드(K4), 기장 군민축구단(K4), 여주FC(K3), 울산 시민축구단(K3)을 차례대로 꺾고 결승에 올라왔다. 독일 출신의 외국인 공격수 얀 라벤스와 미드필더 조용준의 활약에 기대를 걸고 있다.

백기홍 감독은 “마지막 결승전에서 반드시 승리해 초대 챔피언이 되겠다. 현재 팀 분위기도 좋고, 우승을 향한 열망도 큰 만큼 경기장에서 잘 보여줄 수 있도록 노력하겠다”는 의지를 밝혔다.

포천은 FC강릉(K3), 창원FC(K3), 경주 한수원FC(K3), 거제 시민축구단(K4)을 누르고 결승에 진출했다. 벨기에 프로축구와 K리그2 충남아산 프로축구단 등을 경험한 베테랑 이재건을 앞세워 반드시 승리하겠다는 각오다.

김준태 감독은 “’유종의 미’를 거두기 위한 선수들의 동기부여가 확실하다”면서 “결승전이라는 큰 무대에서는 긴장감이 더 있는 만큼, 실수를 적게 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

부산과 포천은 올 시즌 K3리그에서 두 차례 만났는데, 3월 7일 열린 경기에서는 부산이 2대 0으로 승리했지만, 6월 6일 치러진 경기에서는 1대 1 무승부를 기록했다. 서로를 너무나 잘 알고 있지만, 단판 승부는 변수가 많은 만큼 결과를 쉽게 예측할 수 없다.