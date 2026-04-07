부랴부랴 불 껐나? "내가 현장감독" 기사만 삭제됐다... 아로소 인터뷰 다른 내용 기사는 여전히 존재

[골닷컴] 김형중 기자 = 축구 국가대표팀의 주앙 아로소 코치(포르투갈)의 현지 매체 인터뷰의 파장이 일파만파 커지는 가운데 해당 기사는 삭제됐다. 그러나 대표팀 관련 인터뷰 기사만 삭제되었고 다른 내용 인터뷰는 여전히 게시되어 있다. 인터뷰인지 몰랐다는 해명에 진정성이 의심된다.





지난달 포르투갈 매체 '볼라 나 헤데'에 아로소 코치의 인터뷰 기사 두 건이 실렸다. 그 중 하나가 자신이 한국 대표팀이 합류하게 된 과정, 대표팀 내에서 자신의 역할, 그리고 대표팀이 전술적으로 어떻게 월드컵을 준비하고 있는지에 대한 상세한 내용의 인터뷰였다.





한 달 이상 아무 문제가 없었다. 하지만 지난 5일 국내 매체를 통해 해당 인터뷰가 알려졌다. 홍명보 감독을 이른바 '허수아비'처럼 표현하고 자신이 대표팀의 전술적인 모든 부분을 담당하고 있다는 뉘앙스의 인터뷰가 문제가 되었다. 해당 기사에는 "그들이 저에게 원했던 것은 현장 코치였다. 한국인 감독은 프로젝트의 주요 얼굴이지만, 그들은 훈련을 조직하고 경기 아이디어를 발전시킬 누군가를 원했다. 심지어 제가 코칭스태프 구성원들을 데려오기를 원했다"라고 나왔다.





또한 "월드컵 예선에서 우리는 4-4-2로 수비했으며, 가능한 한 항상 높은 압박 아이디어를 가졌다고 말할 수 있다. 그렇지 않을 경우, 미디엄 블록에서의 우리의 압박 역동성을 아주 잘 설정했다. 당연히 어떤 상황에서는 우리 골문 근처에서 수비해야 했다. 하지만 구조적인 면에서는 수비 시 4-4-2를 선보였다. 공격 시에는 공격 지역에 있을 때 3-2-5를 취했다. 세 명의 수비수, 우리의 왼쪽 풀백, 두 명의 미드필더, 그리고 손흥민을 왼쪽에 넓게 벌려 플레이했다"라고 했다.





이어 "월드컵을 염두에 두고 우리가 로우 블록에 있을 때 5백 라인을 준비하는 것이 흥미로울 수 있다는 결론에 도달했다. 좋은 팀들은 공격할 때 상대 수비 라인에 4/5/6명의 선수를 배치한다. 이것을 4백 라인으로 버티는 것은 매우 어렵다. 중앙 미드필더를 내리는 팀도 있고, 윙어 중 한 명을 내리는 팀도 있다. 우리는 우리 선수들의 특성을 살펴보며 세 명의 센터백으로 경기하는 것을 생각했다"라며 스리백을 준비하기까지 과정까지 상세히 공개되었다.





국내에서 자신의 인터뷰가 문제시 되자 아로소 코치는 협회를 통해 즉각 반발했다. 협회는 "아로소 코치는 인터뷰가 기사화되는지 몰랐다. 그런 의도로 이야기 하지도 않았다. 또 기사 삭제 조치를 할 것이고 그렇지 않으면 추후 조치를 하겠다고 알려왔다"라고 밝혔다.





실제로 해당 기사는 한국시간 6일 밤 삭제되었다. 그러나 한국 대표팀 관련 내용의 기사만 삭제됐다. 아로소 코치의 다른 인터뷰 기사는 여전히 올라와 있다. 다른 기사는 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장과 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 비판적인 시각에 대한 내용이다.





인터뷰인지 몰랐거나 인터뷰가 기사화되는지 몰랐다면 두 개의 기사 모두 삭제되었을 텐데 다른 하나는 여전히 존재한다. 일이 커지자 부랴부랴 급한 불만 끈 모양새다. 아로소 코치는 현재 포르투갈에 머물고 있다.