복덩이 야고, 울산 소속 외인 ‘998일 만에 3경기 연속골’... 징크스도 타파

[골닷컴] 이현민 기자 = 울산 HD가 왕조 재건을 위해 진군하고 있다.

울산은 2026시즌 K리그1 개막 후 강원FC(3-1), 부천FC(2-1), 제주 SK(2-0)를 연달아 꺾고 3연승을 질주했다. 지난 3월 22일 김천 상무를 맞아 압도적인 경기력에도 0-0 무승부를 거뒀지만, 4경기 무패(3승 1무)로 2위를 달리고 있다.

그동안 최전방 공격수 갈증에 시달렸던 울산은 야고(4경기 4골)를 장착한 뒤 훨훨 날고 있다. 이와 함께 잇단 징크스 사슬을 끊어내고 의미 있는 기록들도 써내려가고 있다. 단순히 승점 획득을 넘어, 팀의 전술적 기틀과 공수 밸런스가 확실히 자리 잡았음을 데이터가 증명하고 있다.

야고는 지난 2월 28일 강원과 개막전부터 3월 18일 제주전까지 3경기 연속골을 터뜨리며 팀 공격을 견인하고 있다. 이는 울산의 외국인 공격수가 기록한 ‘998일’ 만에 ‘K리그 3경기 연속골(직전 2023년 6월 24일 바코)’로, 팀 공격진의 무게감이 한층 두터워졌음을 시사한다.

특히 이번 야고의 득점 행진은 지난 2023년 주민규의 기록(직전 2023년 3월 12일~4월 2일) 이후 무려 ‘1,081일’ 만에 터진 ‘스트라이커 3경기 연속골’이라는 점에서 더욱 값지다. 스스로의 파괴력으로 연착륙에 성공한 야고의 화력은 울산 공격진의 성공적인 세대교체와 전술적 안정을 알리는 긍정적인 신호탄이다.

필드골에 이어 정지된 상황에서의 득점력도 눈에 띄게 개선됐다. 지난 제주전에서 터진 정승현의 헤더골은 울산의 공격 루트가 한층 입체적으로 변모했음을 보여준다. 이번 득점은 2025년 5월 17일 강원전 이후 약 ‘10개월(305일)’ 만에 성공시킨 ‘코너킥 득점’이다. 또한 지난해 9월 포항 스틸러스전 이후 186일 만에 기록한 세트피스 득점이기도 하다. 이동경의 정교한 킥과 정승현의 압도적인 제공권이 시너지를 내며, 울산은 이제 어떤 상황에서도 득점을 만들어낼 수 있는 전술적 완성도를 갖추게 됐다.

무엇보다 고무적인 성과는 오랫동안 팀을 괴롭혔던 원정 무승과 연승 부재의 고리를 끊어낸 점이다. 울산은 이번 제주 원정 승리를 통해 ‘308일’간 이어졌던 ‘원정 무승 징크스’를 털어내고, ‘374일’ 만에 값진 ‘3연승’을 달성했다. 흥미로운 점은 지난해 4라운드 제주전(2025년 3월 9일)에서 시즌 첫 3연승을 거뒀던 기록이 정확히 1년 뒤인 올해 제주 원정(2026년 3월 18일)에서도 반복되었다는 사실. 기록과 운명이 맞물린 이번 승리는 선수단에 강력한 동기부여와 자신감을 불어넣었으며, 울산만의 끈끈한 축구가 본궤도에 올랐음을 의미한다.

울산 HD 김현석 감독은 “기록은 팀이 올바른 방향으로 가고 있다는 증거다. 징크스 탈출로 얻은 심리적 안정감이 팀의 큰 자산이 될 것이며, 앞으로도 자만하지 않고 매 경기 전술적 완성도를 높이는 데 집중하겠다”고 밝혔다.