"보상금 130억" 강등권 추락한 맨유, 캐릭 경질하고 '손흥민 은사' 포체티노 선임하나…"부임 열망하고 있어"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 과거 토트넘 홋스퍼에서 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)을 지도한 마우리시오 포체티노(54) 미국 국가대표팀 감독이 맨체스터 유나이티드 지휘봉을 잡을 수 있다는 소식이다.

영국 매체 '텔레그래프'는 10일(이하 한국시간) "포체티노는 마이클 캐릭(45) 감독이 경질될 경우에 대비해 맨유 차기 사령탑 자리에 관심을 보이고 있다"며 "캐릭의 경질 가능성은 여전히 높은 상황이며 이는 구단주인 짐 래트클리프와 글레이저 가문의 최종 승인을 거쳐야 한다. 맨유 역시 캐릭의 입지가 위기에 놓였다는 점을 부인하지 않고 있다"고 보도했다.

이어 "포체티노는 오는 15일과 18일 치러지는 아이티와 2026/27 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 1·2차전을 준비하고 있다. 그는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 끝난 뒤인 8월 미국과 2030년까지 재계약을 체결했다"며 "해당 계약에는 1,000만 달러(약 134억 원)에 조금 미치지 못하는 보상금을 지불할 경우 대표팀을 떠날 수 있도록 허용하는 조항이 포함돼 있다"고 설명했다.

그러면서 "장기 재계약을 맺은 만큼 포체티노가 대표팀을 급히 떠날 이유는 없지만, 그는 과거부터 맨유 부임에 관심을 보여 왔으며 언젠가 유럽 무대로 복귀하겠다는 계획을 세워 두고 있다"고 덧붙였다.

앞서 맨유는 9일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 애스턴 빌라와 2026/27 프리미어리그(PL) 10라운드 홈 경기에서 4-4 무승부를 거뒀다. 이로써 맨유는 18위(1승 5무 4패·승점 8)까지 추락하며 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십 강등을 걱정해야 하는 처지가 됐다.

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결국 맨유 운영진이 칼을 빼들었다. 영국 매체 'BBC'는 10일 "캐릭의 거취는 11일 모나코에서 진행되는 회의를 통해 결정될 예정"이라며 "맨유의 오마르 베라다 최고 경영자(CEO)와 제이슨 윌콕스 테크니컬 디렉터는 래트클리프와 글레이저 가문에 그의 경질을 권고할 것이 유력하다"고 밝혔다.

매체에 따르면 맨유는 포체티노를 비롯해 안토니오 콘테 전 SSC 나폴리 감독, 에디 하우 전 뉴캐슬 유나이티드 감독, 율리안 나겔스만 전 독일 감독 등을 차기 사령탑 물망에 올려 뒀다. 이 중에서도 포체티노와 콘테가 맨유 부임에 열려 있는 입장인 것으로 전해졌다.

애초 맨유는 지난달 25일 올드 트래퍼드에서 펼쳐진 본머스와 2026/27 PL 8라운드 홈 경기(0-3 패) 패배 후 캐릭을 경질할 계획이었지만, 운영진이 후임 인선에 만장일치로 합의하지 못하면서 결국 유임을 결정했다.

당시 맨유는 차기 사령탑 후보군에 확신을 갖지 못한 것으로 알려졌다. 콘테에게는 접촉하지 않았고, 하우는 뉴캐슬과 계약을 조기 해지한 터라 선임 시 구단에 보상금을 지불해야 하는 상황이다. 나겔스만은 크리스토퍼 비벨 맨유 글로벌 인재 디렉터와 교감을 나눴지만 끝내 제안을 거절했다는 후문이다. 지금으로서는 포체티노가 경쟁에서 확실히 앞서는 분위기다.