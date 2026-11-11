'보도자료 25쪽→139쪽 미친 영향력' 감독 하나 바뀌었을 뿐인데...스페인 2부 팀이 '레전드' 모셔온 비하인드

[골닷컴] 김형중 기자 = 레알 마드리드 전설 라울 곤잘레스(49)를 감독으로 선임한 레알 오비에도의 마르틴 펠라에스 회장이 비하인드 스토리를 공개했다.

스페인 2부 리그 오비에도는 10일(이하 한국시간) 새로운 사령탑으로 라울 감독으로 선임했다고 발표했다. 계약기간은 2028년 6월까지다. 라울 감독은 지도자 생활을 시작한 이래, 처음으로 프로 1군 팀을 맡게 됐다. 지난 6년 간 레알 마드리드 2군 카스티야를 이끌다 2025년 팀을 떠난 바 있다.

오비에도의 펠라에스 회장은 스페인 매체 '마르카'와 인터뷰에서 라울 감독 선임 배경을 설명했다. 펠라에스 회장은 구단이 원하는 감독의 조건을 분명히 정했다. 용감하게 좋은 축구를 하고 승리를 쫓으며 공격을 주도하는 구단의 철학을 구현할 수 있는 감독이라는 그들이 원하는 인물이었다. 팔라에스 회장은 라울이 이 자질을 갖췄다고 평가했다.

오비에도의 다비드 에르난데스 스포츠 디렉터가 라울의 카스티야 시절 업적을 잘 알고 있다는 점도 결정에 힘을 보탰다. 팔라에스 회장은 "라울 감독 선택이 선수 경력만이 아니라 그의 성격과 그가 대표하는 가치에 기반했다며 구단은 긍정적인 분위기를 기대한다"고 말했다.

다음 경기 OVI 스페인 D2 15:00 GIR

시즌 도중 줄리안 칼레로 감독을 경질한 이유에 대해서는 "이사회가 원하는 모습의 팀이 아니었고 오비에도가 달라 보이기를 원했다"고 설명했다. 칼레로 감독은 지난 6월 부임해 코파 델 레이 포함 14경기 6승 4무 4패를 기록했고, 경질 직전 라운드에서는 카디스를 2-1로 이겼다. 그럼에도 불구하고 팀과 결별하게 됐고, 펠라에스 회장은 칼레로 감독이 코칭스태프와 함께 팀을 만든 데 감사를 전했다.

또 라울 감독 선임 과정에서 결정적이었던 것은 레알 마드리드 측의 조언이다고도 밝혔다. 펠라에스 회장은 "이사회가 레알 마드리드 주변 인물 여러 명과 이야기를 나눴고 다양한 의견을 들었다"고 했다. 이어 "한 조언이 마음에 남았다. '망설이지 마라, 생각할 필요도 없다. 라울이 당신들이 찾는 감독이다'라는 말을 들었다"고 설명했다.

그는 라울의 이름값이 불러올 파장을 처음에는 실감하지 못했다고도 했다. 구단 커뮤니케이션 부서 담당자가 매일 보내는 언론 보도자료는 보통 15~25쪽이지만, 라울 감독 부임 첫날 보도자료는 139쪽에 이르렀다. 스페인 내에서 스페인 대표팀과 레알 마드리드 전설이 가진 무게감을 숫자로 보여주는 대목이다.

라울 감독은 오는 15일 지로나와 홈 경기를 통해 오비에도 사령탑으로서 데뷔전을 치른다. 오비에도는 현재 스페인 2부 리그 세군다 디비전에서 6승 3무 4패 승점 21점으로 9위를 달리고 있다. 25년 만에 라리가로 승격한 지난 시즌에는 최하위에 머물며 강등됐다. 1년 만에 다시 1부 리그 복귀를 노리고 있지만 시즌 초반 치고 나가지 못하는 상황이다.