‘벤투호 대체발탁’ 박지수, 90초 챌린지 참가…“불편한 후임은 권창훈”

[골닷컴] 최대훈 기자 = 김천상무 박지수가 대체발탁으로 EAFF-E1 챔피언십 국가대표 명단에 이름을 올렸다. 박지수는 국가대표 발탁을 기념해 90초 챌린지에 참가해 거침없는 입담을 자랑했다.

대한축구협회는 16일 EAFF-E1 챔피언십(옛 이름 동아시안컵) 명단에 박지수를 대체 발탁한다고 밝혔다. FC서울 이상민의 코로나19 확진으로 인한 대체 발탁이다. 박지수의 대체 발탁으로 김천상무에서는 김주성, 조규성, 권창훈, 이영재, 박지수까지 총 5명이 국가대표로 출전한다.

16일 인천유나이티드와 경기에서 복귀전을 치른 박지수는 국가대표로 발탁되며 국대 복귀전도 함께 앞두게 됐다. 박지수는 지난 5월 17일 수원삼성과 경기에서 전반 13분, 부상으로 교체 아웃되며 2개월 간 그라운드를 밟지 못했다. 재활 기간을 거쳐 16일 복귀한 박지수는 국가대표 명단에도 4개월 만에 다시 이름을 올렸다.

박지수는 “어제 경기를 치르고 나서 국가대표 대체발탁 소식을 접했다. 다시 합류하게 돼 영광이고 같은 소속팀 선후임들과 함께 가게 돼 기쁘다. 국군대표로서 김천의 명예를 드높이고 돌아올 수 있도록 최선을 다하겠다”는 소감을 전했다.

김천 구단은 박지수의 국가대표 발탁을 기념해 구단 공식 SNS(유튜브)에 90초 챌린지 박지수 편을 공개했다. 영상에는 팬들이 보낸 양자택일 형식의 질문에 답하는 박지수의 일상적인 모습이 담겨있다. 한 골 넣기 VS 한 골 막기, 프로 데뷔 후 가장 힘들었던 시즌, 김천에서 득점 VS 대표팀에서 득점 등 축구와 관련된 질문 뿐 아니라 여동생에게 소개해주고 싶은 선수, 운동 VS 공부, 폭우 VS 폭염 등 다양한 질문에 대답하는 모습을 담아냈다.

90초 챌린지에 참가한 박지수는 여동생을 소개시켜줄만한 선수, 그리고 불편한 후임으로 권창훈을 꼽으며 웃음을 자아냈고, 프로 데뷔 후 가장 힘들었던 시즌으로 인천유나이티드에서 방출 당했을 때를 언급하는 등 팬들을 위해 거침없는 입담을 자랑했다.

박지수는 “나를 응원해주시고 사랑해주시는 모든 팬들에게 감사하고 더욱 다양한 콘텐츠로 찾아뵐 수 있었으면 좋겠다. 국가대표 발탁을 축하해주시고 꾸준히 응원해주시는 팬분들에게 감사하다고 말씀드리고 싶다”고 말했다.

사진 = 김천상무