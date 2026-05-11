벤제마 합류 후 로스터 제외되더니 결국 ‘계약 해지’…우루과이 국가대표 공격수 올여름 유럽무대 복귀 타진

[골닷컴] 강동훈 기자 = 지난겨울 카림 벤제마(38·프랑스)가 합류하자마자 로스터에서 제외돼 출전 기회를 얻지 못하고 있는 다르윈 누녜스(26·우루과이)가 알힐랄(사우디)을 떠난다. 유럽무대 복귀를 우선으로 고려하고 있는 누녜스는 현재 여러 구단의 관심을 받고 있는 것으로 전해졌다.

글로벌 스포츠 전문 매체 ESPN은 10일(한국시간) “누녜스는 알힐랄에서 출전 기회를 얻지 못하자 주전 자리를 확보하기 위해 상호 합의 하에 계약을 해지했다”며 “올여름 FA(자유계약선수) 신분이 되는 그는 현재 복수 구단의 관심을 받는 중”이라고 보도했다.

보도에 따르면 뉴캐슬 유나이티드와 첼시(이상 잉글랜드)가 누녜스를 주시하고 있는 대표적인 구단이다. 또 보루시아 도르트문트(독일)와 AC밀란, 유벤투스(이상 이탈리아), 아틀레티코(AT) 마드리드(스페인), 페네르바체(튀르키예) 등도 누녜스에게 관심을 갖고 있다.

누녜스는 지난여름 리버풀을 떠나 알힐랄 유니폼을 입었다. 그는 알힐랄 유니폼을 입은 이래 주축으로 활약을 펼쳐왔다. 하지만 지난겨울 벤제마의 합류와 맞물려 로스터에서 제외돼 출전 기회를 얻지 못하고 있다.

사우디 프로페셔널리그(SPL)는 규정상 외국인 선수를 최대 10명까지만 등록할 수 있어 벤제마를 등록하기 위해 시모네 인자기 감독은 누녜스를 로스터에서 제외했다. 이에 따라 누녜스는 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서만 경기를 소화해야 했는데 문제는 알힐랄이 16강에서 탈락하는 바람에 지금까지 2경기 뛰는 데 그쳤다.

결국 인자기 감독의 결정에 분노하면서 자신의 거취에 대해 고민하기 시작한 누녜스는 결국 이번 여름 떠나기로 결단을 내렸다. 이후 그는 알힐랄과 상호 합의 하에 계약을 해지하기로 했고, 현재 적극적으로 이적을 모색하고 있다. 특히 그는 이적을 위해 막대한 급여도 삭감할 의향이 있는 것으로 전해졌다.

누녜스는 탄탄한 신체 조건과 더불어 폭발적인 운동 능력을 주 무기로 하는 다용도 공격수다. 2017년 CA 페냐롤에서 프로에 데뷔한 그는 UD 알메리아와 SL 벤피카, 리버풀을 거쳐 알힐랄에서 뛰고 있다. 우루과이 국가대표로도 활약 중이다.