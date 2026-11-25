한국프로축구연맹과 K리그 공식 에너지 파트너 HD현대일렉트릭이 함께하는 해외 사회공헌 캠페인 ‘HD Football Day x K LEAGUE’가 지난 6일 베트남 껀터시 쯔엉쑤언 초등학교에서 성공적으로 마무리됐다.

‘HD Football Day x K LEAGUE’는 프로축구연맹과 HD현대일렉트릭이 베트남 어린이들의 꿈을 응원하기 위해 추진하는 사회공헌활동이다. 슬로건 ‘Highlight Your Dream(네 꿈을 밝혀라)’은 어린이들이 축구를 통해 자신의 재능을 발견하고 마음껏 펼치길 바란다는 의미를 담고 있다.

이번 행사는 하노이, 호찌민, 꽝찌성에 이어 네 번째로 열렸으며, 베트남 남부 메콩델타의 중심 도시인 껀터시에서는 처음 개최됐다. 스포츠 인프라가 상대적으로 부족한 지역의 어린이들에게 축구를 체험할 기회를 마련했다는 데 의미가 있다.

행사에는 쯔엉쑤언 초등학교 4~5학년 학생 80명이 참여했다. 학생들은 패스, 드리블, 슈팅, 볼 컨트롤 4개 스테이션으로 구성된 축구 클리닉에서 기초 기술을 익힌 뒤, 미니 축구 경기를 진행했다. 여학생들을 위한 맞춤형 축구 세션도 별도로 진행됐다.

또한, HD현대일렉트릭과 프로축구연맹은 이날 개막식에서 유소년 축구용품과 학교 지원 물품을 전달했다. 해당 물품은 학생들의 체육 활동과 학교 교육 등에 활용될 예정이다. 양사는 앞으로도 ‘HD Football Day x K LEAGUE’를 통해 베트남 각지의 어린이들이 축구로 꿈을 키워갈 수 있도록 사회공헌활동을 꾸준히 이어갈 계획이다.