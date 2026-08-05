베스트일레븐, 경북 문경에서 풋볼 페스타 개최

[골닷컴] 이현민 기자 = 축구전문 미디어 베스트일레븐이 유소년 축구 축제를 연다.

베스트일레븐과 문경시체육회가 공동 주최하고 문경시축구협회가 주관, 문경시가 후원하는 ‘문경 풋볼 페스타’가 오는 9월 12일(토)부터 13일(일)까지 역사와 자연이 생생하게 숨 쉬는 도시 ‘경상북도 문경시’에서 개최한다.

이번 페스타는 유치부부터 순수 아마추어 초등 1학년~3학년부까지, 이상 4개 부문 40여 팀이 참가한다. 8월 6일부터 19일까지 선착순으로 모집하며, 참가 신청은 베스트일레븐 인스타그램(@b11festa _official)에서 진행된다.

‘문경 풋볼 페스타’에 참가하는 학생 선수 전원에게는 스포츠안전공제 가입 혜택과 유소년들에게 선풍적 인기를 끌고 있는 파니니 축구카드, 생수가 제공된다.

베스트일레븐은 “많은 축구 가족이 문경에 방문하여 9월의 계절을 축구와 함께 시작하며, 또 문경의 자랑인 문경새재도립공원과 문경도자기박물관, 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 문경에코월드 등을 체험해보고 문경을 대표하는 먹거리 5미도 함께 즐겨보길 희망해 본다”고 바랐다.