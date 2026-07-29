법인카드 1400만원 부정 사용 의혹'에 정면 반박...홍명보 전 감독 "업무상 지출, 청문회서 소명하겠다"

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보 전 국가대표팀 감독이 JTBC가 보도한 법인카드 부정 사용에 대해 정면으로 반박했다.





더불어민주당 진선미 의원은 28일 홍명보 전 감독이 대표팀 감독 재임 기간 약 1400만원을 자택 근처에서 사용했다고 밝혔다. JTBC는 이에 대해 법인카드의 부적절한 사용 의혹이라고 보도했다.





홍명보 전 감독은 전면 부인했다. 29일 홍명보 전 감독은 "기사와 관련해 사실과 다른 점이 있어 바로 잡고자 한다. 법인카드는 대한축구협회 규정에 따라 정해진 용도 및 한도 내에서만 사용했다. 모든 사용 내역은 협회에 증빙, 정산됐다. 단 한 차례도 부적절한 사용이라는 지적이나 시정 요구를 받은 사실이 없다"라고 주장했다.





공휴일 사용에 대해서도 설명했다. 홍명보 감독은 "주요 업무 중 하나는 K리그 선수들을 직접 확인하는 것이다. 대부분 주말과 공휴일에 개최되며 코칭스태프는 주말과 공휴일에 점검하고 회의한다. 주말과 공휴일 법인카드 사용은 대표팀 업무 수행 과정의 식사 및 업무 추진 비용이었다"라고 전했다.





JTBC가 지적한 분당구에서 사용과 특정 식당에서의 사용에 대해서도 해명했다. 분당구는 대표팀 외국인 코치들이 거주하는 곳이었고, 해당 지역의 공유오피스를 사용함에 따라 법인카드 사용이 이루어졌다고 설명했다. 특정 식당은 단독 룸이 있어 회의와 식사를 위해 지속적으로 사용했다고 밝혔다.





마지막으로 홍명보 전 감독은 "법인카드와 개인카드를 철저히 구분해 사용했다. 자택과 가깝다는 이유만으로 업무상 사용까지 사적으로 해석하고, 대표팀의 업무 환경과 코칭스태프 거주 환경을 고려하지 않은 이번 보도는 매우 유감스럽다"라고 전했다. 이어 "본 증빙자료는 청문회에서 소명할 수 있도록 준비할 예정이며, 자세한 내용은 청문회에 참석해 더 상세히 소명하도록 하겠다"라고 덧붙였다.





다음은 홍명보 전 국가대표팀 감독의 JTBC 법인카드 보도관련 반박문





안녕하세요. 홍명보 입니다.





JTBC가 7월28일 보도한 ‘홍명보, 집 근처에서 법카 1408만원 긁었다’ 기사와 관련해 사실과 다른 점이 있어 바로 잡고자 합니다.





JTBC는 국가대표팀 감독 재임 당시 저의 자택이 위치한 분당구내 식당에서 2년간 법인카드 약 1,400만 원을 사용했다는 내용을 보도했습니다. 그러나 기사의 일부 내용이 사실과 달라 이와 관련해 설명하고자 합니다.





법인카드는 대한축구협회 규정에 따라 정해진 용도 및 한도 내에서만 사용했습니다. 모든 사용 내역은 협회에 증빙, 정산되었습니다. 재임 기간 동안 법인카드 사용과 관련해 단 한 차례도 부적절한 사용이라는 지적이나 시정 요구를 받은 사실이 없습니다.





첫째, <지난 2년간 공휴일에 법인카드를 31건 사용했다>는 내용에 대해 설명하겠습니다.





대표팀 감독과 코치진의 주요 업무 중 하나는 K리그 선수들을 직접 확인하는 것입니다. K리그 경기는 대부분 주말과 공휴일에 개최되며, 이에 따라 코칭스태프는 주말과 공휴일에 경기장을 찾아 선수들을 관찰, 점검하고 회의를 진행하는 것이 일반적입니다.





특히 지난 2년간 국가대표 선수 선발 명단은 대부분의 경우 월요일에 발표됐으며, 명단 확정 직전인 주말 회의는 필수였습니다.

따라서 주말이나 공휴일에 이루어진 법인카드 사용은 대표팀 업무 수행 과정에서 발생한 코칭스태프 식사 및 업무 추진 비용이었습니다.

둘째, <분당구에서 법인카드로 1408만원 결제>한 보도 내용과 관련해 설명하겠습니다.





대표팀 외국인 코치들은 모두 분당구에 거주했습니다.





- 주앙 아로소 코치 : 분당구 삼평동 소재 호텔

- 티아고 마이야 코치: 성남시 분당구 정자동

- 누누 마티아스 피지컬 코치: 분당구 정자동

- 페드로 코마 GK 코치: 성남시 분당구 정자동





이에 따라 대표팀 코칭스태프는 회의와 업무를 위해 분당구 소재 공유오피스를 이용했으며, 식사도 분당구 내에서 이뤄졌습니다. 또한 축구대표팀은 지난해 두 차례에 걸쳐 분당구 정자동에 위치한 더블트리 바이 힐튼 호텔에서 소집됐습니다. 용인, 수원 등에서 치러진 2025 동아시안컵과 북중미월드컵 아시아 3차 예선 요르단전을 위해 해당 호텔을 선수단 숙소로 이용했습니다. 따라서 분당구에서의 법인카드 사용은 개인적인 소비가 아니라, 외국인 코칭스태프의 거주 및 대표팀 소집•운영에 따른 업무상 지출이 집중된 결과입니다.





셋째, JTBC에서 취재한 <한우전문점과 중식당, 국밥집 법인카드 사용>에 대해 설명하겠습니다.





한우전문점과 중식당의 경우 사적으로 갈 경우 개인카드를 사용했습니다.

보도 이후 확인한 결과, 지난 2년간 해당 식당에서의 개인카드 사용 금액이 법인카드 금액과 거의 동일했습니다. 이는 카드 내역으로 증명이 가능합니다.





국밥집의 경우 개인카드 사용이 더 많았습니다. 또한 보도된 바와는 달리 국밥집에서 혼자 법인카드로 식사를 한 적이 없습니다. 법인카드 결제 금액으로 이를 확인할 수 있을 것입니다.





언급된 중식당의 경우, 대표팀 코칭스태프의 회의 장소였던 공유오피스 회의실(분당구 판교동)에서 도보 약 1분(50m) 거리에 있는 식당으로, 단독룸이 있어 회의와 식사를 함께 진행하기에 적합해 지속적으로 이용했습니다.





저는 법인카드와 개인카드를 철저히 구분해 사용했습니다. 자택과 가깝다는 이유만으로 업무상 사용까지 사적으로 해석하고, 대표팀의 업무 환경과 코칭스태프 거주 환경을 고려하지 않은 이번 보도는 매우 유감스럽습니다.





본 증빙자료는 청문회에서 소명할 수 있도록 준비할 예정이며, 자세한 내용은 청문회에 참석해 더 상세히 소명하도록 하겠습니다.





감사합니다.