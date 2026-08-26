버밍엄에 PL의 벽은 높았다…'국가대표 미드필더' 백승호 1호 도움에도 브렌트퍼드에 1-6 대패

[골닷컴] 배웅기 기자 = 백승호(29)의 버밍엄 시티에 프리미어리그(PL)의 벽은 높았다.

버밍엄은 26일(한국시간) 영국 버밍엄의 세인트 앤드루스 @ 나이트헤드 파크에서 열린 브렌트퍼드와 2026/27 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 컵 2라운드 홈 경기에서 1-6으로 완패했다.

PL 팀과 EFL 챔피언십 팀의 격차가 여실히 드러난 경기였다. 전반 6분 칼럼 윌슨에게 선제골을 내준 버밍엄은 전반 28분 데머러이 그레이의 득점으로 동점을 만들었지만, 이후 내리 5골을 내주며 무너졌다. 전반 35분 아론 히키, 전반 40분 네이선 콜린스, 후반 25분 미켈 담스가르드, 후반 28분 이고르 치아구, 후반 32분 콜린스가 차례로 골망을 흔들었다.

이날 백승호는 4-2-3-1 포메이션의 중앙 미드필더로 선발 출전해 후반 38분 이와타 토모키와 교체되기 전까지 83분을 소화했다. 0-1로 뒤지고 있던 전반 28분에는 왼쪽 측면에서 프리킥 키커로 나서 약속된 세트피스로 그레이의 동점골을 도왔다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 백승호는 1도움을 비롯해 패스 성공률 90%(19/21), 볼 회수 8회, 가로채기 2회, 지상 경합 성공 2회, 기회 창출 1회, 공격 지역 패스 1회, 태클 1회 등을 기록했다. 평점은 7.0으로 버밍엄 선수 중에서는 득점을 기록한 그레이(7.9)에 이어 두 번째로 높았다.

크리스 데이비스 버밍엄 감독은 경기 후 인터뷰에서 "모두에게 힘든 저녁이었다. 브렌트퍼드는 우리보다 훨씬 강했다"며 "상대는 세트피스, 역습 등 모든 면에서 뛰어났다. 그런 수준의 공격력을 막아내기는 어렵다. 한편으로는 우리 역시 상대 입장에서 득점하기 어려운 팀이어야 했다. 그러나 우리는 수비적으로 너무 부족했다"고 자평했다.

한편 이날 김지수(브렌트퍼드)와 백승호의 '코리안 더비'는 성사되지 않았다. 김지수는 올 시즌 개막 후 줄곧 출전 명단에서 제외되고 있다. 브렌트퍼드는 이번 경기에서 새롭게 영입한 김지수의 경쟁자 야니크 슈스터가 데뷔전을 치렀다.