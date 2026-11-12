바 루아·아이데일·클리말라·티아고…10월 K리그 이달의 선수상 팬투표 12일부터 시작

K리그 10월 이달의 선수상의 주인공을 선정하는 팬 투표가 12일부터 15일까지 4일간 실시된다.

K리그 이달의 선수상은 한국프로축구연맹과 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠(EA)가 함께 매달 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. 이는 K리그뿐만 아니라 잉글랜드 프리미어리그(EPL), 스페인 라리가, 독일 분데스리가, 프랑스 리그1 등에서도 수여하고 있다.

프로축구연맹 TSG기술위원회 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로, 2차 K리그 팬 투표(25%)와 FC 온라인 유저 투표(15%)를 진행하고, 1, 2차 투표 결과를 합산하여 수상자를 결정한다. 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼에 패치 부착 등의 혜택이 제공된다.

10월 이달의 선수상은 K리그1 31라운드부터 34라운드까지의 경기를 대상으로 진행됐다. 후보에는 해당 기간 전 경기에 출전해 활약한 바 루아, 아이데일(이상 광주FC), 클리말라(FC서울), 티아고(전북 현대)가 이름을 올렸다. 이 가운데 바 루아와 아이데일은 개인 통산 처음으로 후보에 선정됐다.

바 루아는 3골·5도움을 기록하며 총 8개의 공격포인트를 올렸다. 아이데일은 4경기에서 6골을 터뜨리며 매 경기 득점포를 가동했다. 클리말라는 3골을 기록했다. 9월 이달의 선수상 수상자인 클리말라는 두 달 연속 수상에 도전한다. 티아고는 평가 기간 4골을 기록했다. 이번이 개인 통산 여섯 번째 후보 선정인 티아고는 첫 수상에 도전한다.