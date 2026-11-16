'발롱도르 수상' 케인도 달성 못한 기록…보스니아전 멀티골 터뜨린 요케레스, UNL 8경기 연속골로 새 역사 썼다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 빅토르 요케레스(28·스웨덴)가 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 역사를 새롭게 썼다.

스웨덴 국가대표팀은 15일(한국시간) 스웨덴 솔나의 스트로베리 아레나에서 열린 보스니아 헤르체고비나와 2026/27 UNL B 조별리그 8조 5차전 홈 경기에서 요케레스의 페널티킥 멀티골을 앞세워 3-2로 승리했다.

이날 멀티골로 요케레스는 UNL 8경기 연속골이라는 전무후무한 대기록을 작성했다. 그의 득점 행진은 2024년 10월 에스토니아전(3-0 승리)에서 시작됐다. 요케레스는 이어진 슬로바키아전(2-1 승리)에서도 골망을 흔들었고, 11월 아제르바이잔전(6-0 승리)에서는 홀로 4골을 몰아치는 기염을 토했다.

2026/27시즌 들어서도 기세는 꺾이지 않았다. 요케레스는 9월 루마니아전(2-1 승리)과 폴란드전(3-1 승리)에서 연이어 득점포를 가동하며 5경기 연속골을 달성했다. 이후 지난달 보스니아전(1-1 무승부)에서 득점에 성공하며 UNL 역사상 최초로 6경기 연속골을 터뜨린 선수가 됐다. 이어진 루마니아전(1-0 승리)에서는 결승골을 책임지며 그 기록을 7경기로 늘렸고, 이번 경기에서 8경기 연속골이라는 금자탑을 쌓았다.

현재 요케레스의 뒤를 쫓는 선수는 6경기 연속골을 기록하고 있는 해리 케인(33·잉글랜드)뿐이다. 요케레스는 케인은 물론 알렉산다르 미트로비치(세르비아·5경기), 베냐민 셰슈코(슬로베니아·5경기), 엘링 홀란(노르웨이·4경기) 등 수많은 '특급 골잡이'가 넘어서지 못한 고지를 가장 먼저 밟은 선수가 됐다.

UNL 역대 득점 순위에서도 1위 홀란(23골)을 맹추격하고 있다. 보스니아전 멀티골을 보탠 요케레스는 통산 16골을 뽑아내며 미트로비치와 크리스티아누 호날두(포르투갈·이상 15골)를 제치고 역대 득점 2위로 올라섰다.

요케레스는 경기 후 인터뷰를 통해 "이사크도 두 번째 페널티킥을 차고 싶어 했지만 나 역시 의욕이 컸다. 득점에 굶주려 있었기 때문"이라며 "보통 우리는 페널티킥을 나눠 찬다. 과거에도 그랬고, 앞으로도 그럴 것"이라고 밝혔다. 스웨덴의 UNL A 승격을 이끈 데 대해서는 "그곳이 바로 우리가 있어야 할 무대다. 여러 강호와 맞붙어 수준을 가늠해 보겠다"고 전했다.