발달장애인과 비장애인이 하나되는 대회 ‘2026 K리그 PlayONE CUP’ 개최

재단법인 K리그어시스트가 주관하고 하나금융그룹, 사회복지공동모금회, 제천시, 링티, 동원샘물이 후원하는 ‘2026 K리그 PlayONE CUP’이 이달 16일부터 18일까지 2박 3일간 제천축구센터에서 열린다.

‘K리그 PlayONE CUP’은 발달장애인과 비장애인이 한 팀을 이루어 함께 경기를 펼치는 통합축구 대회로, 스포츠를 통한 상호 이해와 발달장애인에 대한 사회적 포용 및 평등의 가치 확산을 위해 2021년부터 개최하고 있다. 이번 대회부터는 발달장애인 선수가 ‘스페셜 포토그래퍼’로도 활동하며 대회 현장을 촬영한다. 또한, 화합과 페어플레이, 스포츠맨십을 실천한 지도자에게 ‘지도자상’을 수여해 통합축구의 가치를 더할 예정이다.

이번 대회에는 K리그 구단 산하 13개 팀(경남, 김천, 대구, 대전, 성남, 안양, 울산, 전남, 제주, 천안, 충북청주, 파주, 포항)과 프로축구연맹팀 등 총 14개 팀, 약 350명이 참가한다. 대회는 A~C그룹별 풀리그 방식으로 진행된다. 그룹은 지난해 대회 성적과 올해 처음 참가하는 김천, 안양, 울산, 천안, 충북청주, 파주 등 6개 팀의 실력을 고려해 편성했다. A그룹은 경남, 성남, 제주, 충북청주, 포항, B그룹은 대구, 울산, 전남, 천안, 파주, C그룹은 김천, 대전, 안양, 프로축구연맹팀으로 구성됐다.

모든 경기는 11인제 축구를 기반으로 팀당 발달장애인 선수 6명과 비장애인 선수 5명이 함께 출전하며, 전·후반 각 20분씩 진행된다. 별도의 토너먼트 없이 조별리그로 운영되며, 모든 경기를 마친 뒤 폐회식과 시상식을 진행한다.

한편, K리그어시스트는 11월 일본 도쿄에서 ‘2026 K리그 PlayONE 해외 문화 프로그램’ 또한 개최한다. 해당 프로그램에는 대전 프로 선수단과의 만남, 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 대전-가시와 레이솔 경기 관람, 일본 발달장애인 기관 교류, 한일 통합축구 교류전 등이 포함되며, 이를 통해 발달장애인과 비장애인 선수들의 교류를 이어갈 계획이다.