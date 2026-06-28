나이슈캐치. 잘 잡았다는 의미의 나이스 캐치에서 영감을 얻은 영어 단어 nice, issue, catch의 변형 합성어다. '좋은 이슈를 포착했다' 정도로 풀이할 수 있다. 주목받는 이슈를 중점적으로 조명하고 더 자세히 들여다본다. [편집자주]

[골닷컴] 반진혁 기자 = 홍명보 감독의 입에 모든 시선이 쏠린다. 이제는 스스로 물러나야만 한다.

대한민국의 북중미 월드컵은 기대가 컸다. 역대급 조건을 등에 업었다. 출정식도 거르고 고지대 적응을 위해 빠르게 현지로 향했다. 역대급 꿀조라는 A조에서 이동 거리가 가장 짧아 컨디션 조절 부분에서도 가장 유리했다. 전폭적인 지원과 함께 손흥민, 김민재, 이강인 등 강력한 무기를 보유해 역대급 전력을 구축했다는 부분 역시 시선을 끌기 충분했다.

홍명보호는 체코와의 1차전에서 2-1 역전승을 거두면서 첫 단추를 잘 끼웠다. 멕시코와의 2차전은 실책으로 실점을 내주면서 0-1로 무릎을 꿇었지만, 경기 내용은 나쁘지 않았다는 평가를 받았다. 하지만, 32강 진출이 걸린 남아프라카공화국과의 최종전에서 헛발질을 보여줬다. 무승부만 해도 된다는 생각에 지배된 걸까? 지키기에 급급했다. 결국, 0-1로 패배하면서 고개를 숙였다. 1승 2패, 승점 3점으로 조별 리그를 마감했고 와일드카드 자격으로 32강 진출 여부에 시선이 쏠렸다.

현실은 냉혹했다. 냉정하게 말하자면 자격이 없었다. 12개 중 10위를 기록하면서 32강 진출 좌절됐다. 독일, 가나, 우즈베키스탄, 세네갈 등에 기대를 걸었지만, 기적은 이뤄지지 않았다. 오히려 졸전을 펼치고도 토너먼트 라운드를 진출하겠다는 의지가 너무 염치가 없었고 창피했다. 북중미 월드컵에서 48개국 중 34위라는 초라한 성적표를 받아들여야만 했다.

대한축구협회에 따르면 오는 29일 홍명보 감독은 베이스캠프 멕시코 과달라하라에서 기자회견을 통해 입장을 밝힌다. 거취가 걸린 사퇴와 관련 내용을 언급할 것으로 보여진다. “마지막까지 최선을 다했지만, 결과가 안 좋은 건 감독 책임이다”고 밝힌 적이 있는 만큼 어떤 선택을 내릴지 초미의 관심이 쏟아지는 중이다.

홍명보 감독이 스스로 물러나야만 하는 이유는 분명하다. 첫 번째 누구든 한 번도 가지기 어려운 기회를 두 번이나 잡았다. 그런데 모두 졸전이었다. 2014년 지휘봉을 잡고 브라질 월드컵에 출격했지만, 1무 2패라는 초라한 성적으로 고개를 숙였다. 이후 자리를 내려놓았고 클럽 사령탑을 거치면서 경험을 쌓은 후 2026 북중미 대회를 앞두고 복귀했다. 우려는 현실이 됐다. 졸전을 펼쳤고 32강 진출 실패라는 최악의 결과를 보여줬다.

두 번째는 경쟁력이 없다는 걸 증명했다. 짧은 이동 거리, 무난한 상대, 현지 적응 등 어느 하나 부족하지 않은 지원을 받았다. 하지만, 홍명보 감독이 보여준 건 없었다. 3차전 상대였던 남아공의 휴고 브로스 감독은 “대한민국은 예상했던 대로였다”고 언급했다. 전술 다양성이 부족했다는 것이다. 상대에 따라 변화를 통한 공략이 필요했지만, 전혀 그렇지 않았다. 선수들이 우왕좌왕한 부분도 약속된 플레이가 없었기 때문이다.

세 번째는 아시안컵을 위해서다. 대한민국은 항상 우승을 목표로 출항했다. 2027년도 마찬가지다. 하지만, 이미 두 번의 기회를 살리지 못했고 경쟁력이 없다는 걸 증명한 홍명보 감독을 유지할 이유가 전혀 없다. 개막이 6개월 남은 상황에서 더 나아질 수 있지 않냐고 기대하는 건 직무 유기다.

사진=게티이미지