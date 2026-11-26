[골닷컴] 배웅기 기자 = 조슈아 지르크지(25·맨체스터 유나이티드)가 무승부에 진한 아쉬움을 드러냈다.

맨유는 26일(이하 한국시간) 포르투갈 리스본의 이스타디우 주제 알발라드에서 열린 스포르팅 CP와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 원정 경기에서 2-2로 비겼다. 이로써 맨유는 2승 1무 2패(승점 7)를 기록하며 19위에 자리했다.

이날 맨유는 전반 33분 루이스 수아레스에게 선제골을 허용했지만, 후반 3분과 5분 브루노 페르난데스의 멀티골로 역전에 성공했다. 그러나 후반 35분 센느 라먼스의 실책으로 수아레스에게 동점골을 내주며 적지에서 승점 1을 챙기는 데 만족해야 했다.

지난 5월 선덜랜드전(0-0 무승부) 이후 반년 만에 선발로 나선 지르크지는 활발한 움직임으로 맨유의 공격을 이끌었다. 그는 경기 후 맨유 디지털 TV 채널 'MUTV'와 인터뷰를 통해 "내 생각에는 분명 우리에게 불리하게 작용한 판정이 있었다"면서도 "심판진을 탓해서는 안 되고 스스로를 돌아봐야 한다. 물론 판정이 경기에 영향을 미친 점은 부인할 수 없지만, 맨유 같은 팀이라면 판정과 관계없이 반드시 승리해야 한다"고 밝혔다.

이어 "최근 흐름을 생각하면 승리하지 못해 실망스럽다. 그래도 긍정적인 요소를 바탕으로 계속 앞으로 나아가고 함께 뭉쳐 노력하면서 다음 경기를 준비해야 한다"고 말했다.

오랜만의 선발 출전과 많은 팬의 응원에도 감사를 전했다. 지르크지는 "매우 기쁘다. 맨유를 위해 뛰는 모든 경기가 영광"이라며 "지금 상황을 고려하면 이렇게 많은 팬을 보유했다는 사실이 믿기지 않을 정도다. 이제는 반드시 결과로 보답해야 할 때"라고 목소리를 높였다.

맨유는 오는 29일 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 브렌트퍼드와 2026/27 프리미어리그(PL) 12라운드 홈 경기를 치른다. 팀은 현재 1승 5무 5패(승점 8)로 19위에 위치해 있다. 지르크지는 "중요한 시험대가 될 것"이라며 "우리가 원하는 것은 오직 결과뿐이다. 수렁에서 스스로 빠져나와야 한다"고 의지를 다졌다.