‘박태하와 어깨 나란히’ 완델손, 포항 역대 ‘일곱 번째 20-20’ 달성

[골닷컴] 이현민 기자 = ‘검빨’의 상징 완델손이 포항 스틸러스 소속으로 대기록을 달성했다.

완델손은 지난 4일 열린 FC안양 원정에서 2득점 1도움을 올리며 포항의 3-2 승리를 이끌었다. 특히 후반 31분 이호재의 득점을 도우며 포항 유니폼을 입고 통산 20득점-20도움을 기록했다.

이날 맹활약한 완델손은 K리그1 16라운드 MVP에 선정됐고, 포항은 5위로 도약하며 선두권 추격의 발판을 마련했다.

완델손은 포항 구단 역사상 일곱 번째로 20-20 클럽에 가입했다. 현재 포항의 수장인 박태하 감독이 현역 시절 포항 소속 네 번째로 20-20 클럽에 이름을 새겼다.

2017년 입단한 완델손은 공수를 오가며 꾸준히 공격 포인트를 생산했다. 포항 유니폼을 입고 일곱 시즌 동안 활약한 그는 구단을 대표하는 외국인 선수로 자리매김하며 의미 있는 기록을 완성했다.

현재 K리그1 통산 40득점 29도움을 기록 중인 완델손은 1도움을 추가할 경우 30득점 30도움이라는 또 하나의 이정표를 세운다.

완델손은 “포항에서 일곱 번째 시즌을 보내며 구단 역사상 일곱 번째 20-20을 달성하게 돼 더욱 뜻깊다. 오랜 시간 기회를 준 구단과 함께한 동료들에게 감사하다. 여기서 만족하지 않고 더 좋은 기록을 위해 계속 도전하겠다”고 밝혔다.