박지성 "이강인, 韓 축구 역사상 가장 기술적인 선수…발롱도르 수상 가능성 충분"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 박지성(45)이 '후배' 이강인(25·아틀레티코 마드리드)을 향해 아낌없는 극찬을 보냈다.

박지성은 13일(한국시간) 스페인 매체 '마르카'와 인터뷰를 통해 "이강인은 대한민국 축구 역사상 가장 기술적인 선수"라며 "그가 세계 무대에서 어디까지 도달할 수 있을지 무척 궁금하다"고 밝혔다.

이어 "다행히 한국은 세계 최고 수준에서 경쟁할 수 있는 선수를 꾸준히 배출해 왔고 지금 그 중심에 이강인이 있다. 이번 이적이 그의 경기력을 한 단계 더 높은 수준으로 끌어올릴 수 있는 훌륭한 기회가 될 것으로 생각한다. 단순히 내 후계자가 되는 것을 넘어 한국인이자 아시아 선수로서 유럽에 자신만의 족적을 남길 수도 있다. 나는 이강인이 그런 선수가 되길 기대한다"고 전했다.

그러면서 "이강인과 나는 유형이 완전히 다르다. 그래서 내가 공감하는 부분은 플레이 스타일이라기보다는 유럽 최고 무대에서 경쟁한다는 것이 무엇을 의미하는지에 가깝다. 아시아 선수로서 정상급 선수와 맞붙고 반드시 결과를 내야 한다는 점이 얼마나 큰 중압감으로 다가오는지 잘 알고 있다"고 덧붙였다.

박지성은 맨체스터 유나이티드에서 활약하던 시절 예능 프로그램 '날아라 슛돌이'에서 두각을 나타낸 여섯 살의 이강인과 광고를 촬영하기도 했다. 당시 기억을 떠올린 박지성은 "이강인은 어릴 적부터 이미 널리 알려져 있었기 때문에 실제로 만나길 기대했고, 어떤 아이일지 궁금했던 기억이 난다. 그 이후로는 한국의 다른 모든 사람과 마찬가지로 그가 성장하는 과정을 지켜봐 왔다. 그 작았던 아이가 오늘날의 선수로 성장한 모습을 보면 나 역시 자연스럽게 응원하고 싶어진다"고 말했다.

다음 경기 ATM 챔피언스리그 15:00 MUN

아울러 "한국에는 '될성부른 나무는 떡잎부터 알아본다'는 속담이 있다. 축구에서 재능이 항상 성공을 보장하는 것은 아니지만, 이강인은 확실히 다른 차원의 재능을 지니고 있었다. 물론 그 재능을 성공적으로 꽃피우는 것은 전적으로 본인의 몫이지만 당시 그의 열정을 보며 훗날 성인 무대에서 가장 큰 경기장에 서게 될 것으로 확신했다. 이강인에게 '계속 열심히 노력하라'고 말해 준 기억이 난다"고 회상했다.

올여름 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코에 둥지를 튼 이강인은 적응기가 무색한 활약을 펼치며 수많은 팬의 사랑을 받고 있다. 박지성은 "스페인에서 자랐고, 라리가 경험도 있기 때문에 빠르게 적응할 것으로 생각했다. 또한 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승을 포함해 PSG에서 꾸준히 성장한 뒤 돌아왔다. 지금의 모습 역시 또 다른 수준으로 도약하기 위한 출발점일 것"이라고 이야기했다.

그렇다면 박지성이 바라보는 이강인의 잠재력은 어디까지일까. 박지성은 "이강인의 재능이라면 충분히 발롱도르 수상 혹은 최정상에 도달할 수 있다. 나 자신을 포함해 손흥민(로스앤젤레스 FC)이 프리미어리그(PL) 골든 부트를 차지할 것으로 예상한 이는 없었지만 그는 그것을 해냈다. 이강인 역시 손흥민과 같은 성과를 이뤄낼 잠재력이 있다"며 이강인의 잠재력에 강한 확신을 보였다.