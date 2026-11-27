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[골닷컴] 김형중 기자 = 결국 국제축구연맹(FIFA)과 아시아축구연맹(AFC) 대표단이 한국을 방문한다.

27일 대한축구협회(이하 협회) 관계자는 '골닷컴'과 전화 통화에서 "금일 보도된대로 FIFA·AFC 대표단이 내달 한국에 오는 것이 사실"이라고 전했다. FIFA와 AFC는 지난 25일 협회에 공식 서한을 보내, 내달 4일과 5일 한국에 머물며 협회, K-축구혁신위원회, 문화체육관광부, 대한체육회 등 관계자들을 만나 협회장 선거 및 각종 현안에 대해 논의하겠다고 밝힌 것으로 알려졌다.

한국 축구가 난항을 거듭하고 있다. 애초 12월 18일로 잠정 계획했던 협회장 선거가 무산됐다. 협회는 혁신위가 제시한 2만 명 규모의 선거인단과 직접 온라인 투표 방식을 수용해 정관을 변경하려고 했지만, 지난 7일 FIFA와 AFC가 협회에 서한을 보내 선거 개편안에 심각한 우려를 표시했기 때문이다. 비밀 투표 원칙이 깨질 수 있다는 게 FIFA와 AFC의 우려사항이었다. 이에 협회는 선거 관련 논의를 위해 9일로 예정했던 임시 대의원 총회와 이사회를 전격 취소한 바 있다.

FIFA·AFC의 서한은 이때가 처음이 아니었다. 지난 8월 24일 '골닷컴'이 단독 보도한 바와 같이, FIFA와 AFC는 협회에 첫 공문을 보냈다. 회장 공석에 따른 선거 진행 등 당시 협회를 둘러싼 여러 가지 사안에 대한 업데이트를 요청했다. 특히 대통령의 "체육 행정 개혁"이란 언급에 정부 주도로 속전속결 출범한 혁신위 활동 내용과 논의 결과도 포함되어야 한다고 못박았다.

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이 공동 서한을 통해 FIFA와 AFC는 제3자의 부당한 영향력 행사를 우려했다. 이들은 “FIFA와 AFC의 모든 회원 협회는 제3자의 부당한 영향력 없이 독립적으로 업무를 처리할 법적 의무가 있다. 이 의무를 위반할 경우, FIFA 및 AFC 규정에 따른 제재가 처해질 수 있다”라고 전했다. 정부를 포함한 제3자가 협회의 업무에 부당하게 개입할 수 없다는 일종의 경고였다.

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지난달에도 FIFA와 AFC의 공동 서한이 협회에 도착했다. 9월 30일 세 기구는 화상회의를 진행했고, 추가로 자료를 요청하는 내용이었다. 물론 혁신위 회의록과 협회와 주고받은 자료에 대한 요청도 포함되어 있었다.

대표단은 협회 관계자 및 혁신위원들과 심도 있는 논의를 할 것으로 보인다. FIFA가 가장 신경 쓰는 부분은 '회원 협회의 독립적 업무 의무'다. 정부 주도로 출범한 혁신위 활동과 제안이 이 원칙에 위배되는지 면밀히 검토할 것으로 예상된다.

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혁신위의 슬기로운 대처가 필요한 시점이다. 지난 8월 박지성 공동위원장이 자택이 있는 영국으로 돌아간 뒤 혁신위 활동이 멈추며 유명무실화된 조직이 됐지만, 대표단 방문 때에는 전면에 나서야 한다. 그리고 협회를 도와 한국 축구의 발전을 위한 다양한 의견을 제시하는 조직일 뿐이었다는 점을 입증해야 한다. 박지성 공동위원장은 "혁신위 출범 때부터 저 역시 (제3자 개입에 대한 우려를) 가장 먼저 생각했다. 당연히 그런 일이 벌어져선 안 된다. 저희가 정치적으로 개입해서 무언가를 할 수 있는 단체도 아니다. 협회도 혁신위에 참여하고 있다. 협회장이 없는 상황에서 다양한 방면의 사람들이 논의하고 적극적으로 반영하는 과정"이라며 선을 그은 바 있다.

혁신위 공동위원장이자 최근 "축구협회를 관리단체로 지정하는 것을 심각하게 고려 중"이라고 언급했던 유승민 대한체육회장도 대표단과의 회동 때에는 혁신위의 본분을 잘 설명해야 한다.

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이번 FIFA·AFC 대표단의 방한 회동은 한국 축구의 명운이 걸린 중요한 이벤트다. FIFA의 징계 리스크도 여전히 존재하는 상황이지만, 한국 축구가 제대로 방향을 잡고 다시 한번 도약할 수 있는 기회이기도 하다.