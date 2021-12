박싱데이 앞두고 '분위기 반등한' 토트넘…SON도 콘테 감독도 모두 '방긋'

[골닷컴] 강동훈 기자 = 토트넘 홋스퍼의 팀 분위기가 최고조로 오른 느낌이다. 최근 여러 악재가 겹치면서 힘든 시기가 계속 이어졌지만, 빠르게 수습에 나선 가운데 다시 재도약할 준비를 마쳤다. 훈련장에서 모든 선수가 다 같이 밝은 모습을 보여줬다.

토트넘은 오는 27일(이하 한국시간) 영국 런던에 위치한 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열리는 크리스탈 팰리스와의 2021-22시즌 프리미어리그 19라운드 홈경기를 시작으로 박싱데이에 돌입한다. 토트넘은 팰리스전 이후 이틀 혹은 삼일 간격으로 내달 중순까지 사우샘프턴, 왓포드, 첼시, 모컴, 아스널을 연이어 만나게 된다.

빡빡한 일정을 앞두고 있지만, 다행히 분위기는 밝다. 토트넘은 이달 초 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 직격탄을 맞으면서 최대 위기에 내몰렸다. 확진자가 대거 나오면서 경기를 계속 연기했고, 이 과정에서 유럽축구연맹(UEFA) 유로파컨퍼런스리그 6차전 스타드 렌전 몰수패로 인해 탈락의 아픔도 겪었다.

하지만 가장 최근 리버풀과 어려운 일전에서 2-2 무승부를 거두면서 분위기를 서서히 끌어올리기 시작하더니 웨스트햄과의 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 컵 8강전을 승리하면서 완전히 흐름을 바꿨다.

이제는 그 기세를 이어나가기 위한 채비를 마쳤다. 토트넘은 25일 구단 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 선수단의 훈련 사진을 공개했다. 선수들은 크리스마스를 앞뒀지만 하나같이 밝은 표정 속에 구슬땀을 흘리면서 훈련에 매진했다.

손흥민은 동료 해리 케인(28), 맷 도허티(29) 등과 함께 해맑게 웃었고, 안토니오 콘테(52·이탈리아) 감독 역시 밝은 표정 속에 선수들을 지켜보는 모습이 포착됐다. 이를 두고 팬들 사이에서 응원의 물결이 이어졌다.

팬들은 "즐거운 크리스마스, 앞으로 계속 이겨보자" "콘테 감독이 선수들을 흐뭇하게 바라본다" "케인의 미소가 정말 귀엽다" "Come On You Spurs!" "손흥민은 항상 밝아 기분을 좋게 만든다" 등의 반응을 보였다.