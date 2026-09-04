바르셀로나 팬이 레알 마드리드 경기 심판? 에르난데스 배정에 논란 폭발

[골닷컴] 김형중 기자 = 라리가에서 때아닌 심판 배정 논란이 일고 있다.





4일(이하 한국시간) 글로벌 축구 매체 '골닷컴'은 라리가 4라운드 레알 마드리드와 레알 베티스 경기의 심판이 발표되자마자 논란이 불거졌다고 보도했다. 스페인 축구 연맹 심판위원회가 알레한드로 에르난데스를 해당 경기 주심으로 선정했다고 밝히자, 경기 시작 전부터 뜨거운 설전이 벌어지고 있다.





에르난데스는 라리가에서 가장 논란이 많은 심판 중 한 명이다. 그는 2014년부터 국제 심판 자격을 보유하고 있고, 유럽축구연맹(UEFA) 엘리트 심판 명단에도 이름을 올리고 있다. 2017년에는 스페인 최고의 심판으로 선정됐고, 이번 2026 북중미 월드컵 심판단에도 포함되는 등 객관적인 기록만 놓고 보면 최정상급 심판이라는 것에는 이견이 없다.





그러나 레알 마드리드 팬들에게 그의 명성은 별로 중요하지 않다. 그를 둘러싼 논란은 그가 12살 때 했던 인터뷰에서 시작된다. 당시 에르난데스는 자신이 응원하는 팀이 FC바르셀로나라고 밝혔고, 그 발언은 수십 년이 지난 지금도 소환되고 있다.





특히 그가 레알 마드리드 경기를 배정받을 때에는 언제나 논란이 커진다. 실제로 어떠한 공식 기관도 그의 중립성에 의문을 제기한 적이 없고, 심판위원회도 중립성 문제로 레알 마드리드 경기에서 그를 배제한 적이 없지만, 레알 마드리드 팬들의 불신은 여전히 뿌리 깊다.





심지어 레알 마드리드 구단의 공식 채널은 에르난데스에 대한 불만과 불신을 수차례 공개적으로 밝히기도 했다. 특히 엘 클라시코 이후 그의 판정을 낱낱이 분석하며 '심판의 오심'이라고 규정하는 콘텐츠를 제작했고, 수년간 그의 판정이 레알 마드리드에 불리하게 작용해왔다고 주장했다. 바르셀로나 팬이 레알 마드리드 경기를 주관한다는 것에 대한 불신이었다.





때문에 5일 오전 4시 열리는 베티스와 원정 경기에 대한 관심이 커지고 있다. 현재 바르셀로나와 승점 9점으로 동률이지만 골득실에 밀려 2위를 달리고 있는 레알 마드리드 입장에선 이 경기를 반드시 잡아 선두로 올라가겠다는 각오다. 베티스전 결과에 따라 올 시즌 라리가 초반 판도가 흔들릴 수 있는 상황에서, 논란의 심판이 배정되자 레알 마드리드 팬들의 의심의 눈초리가 더욱 심해지고 있다.