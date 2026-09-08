바르셀로나 떠나 마침내 부활했다…'임대생' 아라우호 활약에 리버풀 엄지 척 "구단 운영진이 매우 만족 중"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 로날드 아라우호(27)가 리버풀 입단 한 달 만에 적응을 마친 듯하다.

스페인 매체 '스포르트'는 6일(이하 한국시간) "아라우호는 리버풀 입단 후 3경기에 나섰지만, 이미 깊은 인상을 남긴 듯하다. 구단 운영진은 그의 임대 영입이 올바른 결정이었다는 데 의견이 일치한다"고 보도했다.

매체에 따르면 리버풀은 올여름 아라우호 임대 영입 당시 그의 풍부한 경험과 리더십이 큰 힘이 될 것으로 판단했다. 특히 라이트백과 센터백을 모두 소화할 수 있는 멀티 플레이어라는 점이 리버풀에 매력적으로 다가왔다.

바르셀로나에서 겪은 심리적인 문제는 걸림돌이 되지 않았다. 매체는 "리버풀은 아라우호가 꾸준히 출전하고 자신감을 얻는다면 최고의 모습을 되찾을 수 있을 것이라는 믿음을 갖고 있었다"고 설명했다.

이어 "아라우호가 리버풀에 순조롭게 적응했고, 구단 운영진이 그에게 매우 만족하고 있다는 점은 분명하다. 지금과 같은 흐름이 이어진다면 완전 영입 역시 무리가 아니다. 리버풀과 아라우호의 계약에는 이적료 5천 500만 유로(약 857억 원)의 완전 영입 옵션이 포함돼 있다"고 전했다.

1999년생인 아라우호는 2018년 여름 바르셀로나에 합류하며 이름을 알렸다. 2020/21시즌을 기점으로 출전 시간을 늘려갔고, 통산 213경기 14골 7도움을 올렸다. 올겨울에는 마르크 안드레 테어 슈테겐(아약스)이 지로나로 떠나면서 주장 완장을 물려받았다.

다만 주전 경쟁에서 밀려난 데다 심리적인 문제까지 겪으면서 올여름 새로운 도전에 나서게 됐다. 복수의 현지 매체에 의하면 아라우호는 리버풀 임대 이적을 위해 주급 삭감까지 자처했다. 바르셀로나에서 받던 연봉 1천 400만 유로(약 218억 원)에서 약 20%가 삭감된 것으로 알려졌다.

기대와 우려가 공존하는 영입이었지만, 아라우호는 적응기가 무색한 활약을 보이며 리버풀에 녹아들고 있다. 올 시즌 프리미어리그(PL) 개막 후 2경기에서 교체로 나선 데 이어 5일 영국 입스위치의 포트먼 로드에서 열린 입스위치 타운과 3라운드 원정 경기(2-0 승리)에서는 라이트백으로 선발 출전해 안도니 이라올라 리버풀 감독에게 합격점을 받았다.

경력의 터닝 포인트가 될 수 있는 만큼 각오 역시 남다르다. 아라우호는 지난달 29일 영국 리버풀의 안필드에서 치러진 노팅엄 포레스트와 2026/27 PL 2라운드 홈 경기(2-2 무승부) 후 인터뷰에서 "지금 이곳에서 보내는 매 순간은 마치 전투와 같다. 나는 리버풀에서 주전 경쟁을 위해 싸울 준비가 돼 있다"고 힘주어 말했다.