만 24세 이상입니까?

정확한 답변을 제공하여 귀하의 나이를 확인하는 데 도움을 주십시오. 이 사이트는 24세 이상을 대상으로 한 도박 광고를 포함하고 있습니다.

연령 제한 콘텐츠

도박 관련 콘텐츠를 시청할 수 있는 연령에 미달합니다. 홈페이지로 이동됩니다.

alt
Live티켓
이강인 (Lee Kang-In)Getty Images
배웅기

'미친 존재감' 이강인, 부상 복귀전서 '양 팀 최다 드리블 성공' 맹활약…AT 마드리드는 6연승 신바람

아틀레티코 마드리드 vs 데포르티보 라 코루냐
아틀레티코 마드리드
데포르티보 라 코루냐
스페인 프리메라리가
이강인

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 부상 복귀전에서 확실한 존재감을 드러냈다.

아틀레티코는 25일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 데포르티보 아 코루냐와 2026/27 라리가 10라운드 홈 경기에서 훌리안 알바레스의 결승골에 힘입어 1-0으로 이겼다.

이날 승리로 6연승을 달린 아틀레티코는 8승 1무 1패(승점 25)를 기록하며 2위에 머물렀고, 1경기를 덜 치른 1위 바르셀로나(9경기 9승·승점 27)를 승점 2 차로 맹추격했다.

직전 VfB 슈투트가르트전(1-1 무승부)에서 허벅지 부상으로 결장한 이강인은 2경기 만에 선발 명단에 복귀했다. 4-2-3-1 포메이션의 오른쪽 윙어로 나선 그는 후반 22분 알렉산데르 쇠를로트와 교체되기 전까지 67분을 소화하며 여러 차례 번뜩이는 모습을 보였다.

특히 전반 37분에는 오른쪽 측면에서 절묘한 속임 동작으로 데포르티보 수비수 3명을 제친 뒤 시도한 오른발 슈팅이 골문 위로 벗어나며 탄식을 자아냈다. 이강인이 만들어 낸 가장 위협적인 기회였다. 전반 38분에는 박스 외곽에서 감아 찬 슈팅이 골문 윗 그물을 흔들었다.

다음 경기
AUR

AUR

스페인 FA컵

2026년 10월 29일

COR

COR

LEV

LEV

스페인 프리메라리가

2026년 10월 31일

ATM

ATM

이강인은 후반에도 적극적으로 데포르티보 골문을 두드렸다. 후반 12분 바에나의 패스를 받은 뒤 박스 바깥에서 시도한 오른발 중거리 슈팅은 미겔 루레이로의 육탄 방어에 막혔다. 이후 이강인은 후반 22분 벤치로 물러났다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 패스 성공률 78%(21/27), 지상 경합 성공 5회, 드리블 성공 4회, 슈팅 3회, 공격 지역 패스 2회, 볼 회수 2회, 공중 볼 경합 성공 1회 등을 기록하며 평점 7.2를 받았다. 4회의 드리블 성공은 양 팀 통틀어 최다 수치였다.

아틀레티코는 후반 3분 터진 알바레스의 선제골이자 결승골을 앞세워 안방에서 귀중한 승점 3을 챙겼다. 반면 데포르티보는 기대 득점(xG·1.95-1.37), 유효 슈팅(5-4), 박스 안 볼 터치(24-21) 등 대부분 주요 통계에서 앞서고도 부족한 골 결정력에 발목을 잡히며 6경기 연속 무승(3무 3패) 수렁에 빠졌다.

이 이야기가 마음에 드셨나요?

Google에서 GOAL.com을 즐겨찾는 사이트로 추가하시면 저희의 더 많은 기사를 확인하실 수 있습니다

Google에서 GOAL을 팔로우하세요