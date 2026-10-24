'미친 존재감' 이강인, 부상 복귀전서 '양 팀 최다 드리블 성공' 맹활약…AT 마드리드는 6연승 신바람

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 부상 복귀전에서 확실한 존재감을 드러냈다.

아틀레티코는 25일(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 데포르티보 아 코루냐와 2026/27 라리가 10라운드 홈 경기에서 훌리안 알바레스의 결승골에 힘입어 1-0으로 이겼다.

이날 승리로 6연승을 달린 아틀레티코는 8승 1무 1패(승점 25)를 기록하며 2위에 머물렀고, 1경기를 덜 치른 1위 바르셀로나(9경기 9승·승점 27)를 승점 2 차로 맹추격했다.

직전 VfB 슈투트가르트전(1-1 무승부)에서 허벅지 부상으로 결장한 이강인은 2경기 만에 선발 명단에 복귀했다. 4-2-3-1 포메이션의 오른쪽 윙어로 나선 그는 후반 22분 알렉산데르 쇠를로트와 교체되기 전까지 67분을 소화하며 여러 차례 번뜩이는 모습을 보였다.

특히 전반 37분에는 오른쪽 측면에서 절묘한 속임 동작으로 데포르티보 수비수 3명을 제친 뒤 시도한 오른발 슈팅이 골문 위로 벗어나며 탄식을 자아냈다. 이강인이 만들어 낸 가장 위협적인 기회였다. 전반 38분에는 박스 외곽에서 감아 찬 슈팅이 골문 윗 그물을 흔들었다.

이강인은 후반에도 적극적으로 데포르티보 골문을 두드렸다. 후반 12분 바에나의 패스를 받은 뒤 박스 바깥에서 시도한 오른발 중거리 슈팅은 미겔 루레이로의 육탄 방어에 막혔다. 이후 이강인은 후반 22분 벤치로 물러났다.

축구 통계 매체 '풋몹'에 따르면 이강인은 패스 성공률 78%(21/27), 지상 경합 성공 5회, 드리블 성공 4회, 슈팅 3회, 공격 지역 패스 2회, 볼 회수 2회, 공중 볼 경합 성공 1회 등을 기록하며 평점 7.2를 받았다. 4회의 드리블 성공은 양 팀 통틀어 최다 수치였다.

아틀레티코는 후반 3분 터진 알바레스의 선제골이자 결승골을 앞세워 안방에서 귀중한 승점 3을 챙겼다. 반면 데포르티보는 기대 득점(xG·1.95-1.37), 유효 슈팅(5-4), 박스 안 볼 터치(24-21) 등 대부분 주요 통계에서 앞서고도 부족한 골 결정력에 발목을 잡히며 6경기 연속 무승(3무 3패) 수렁에 빠졌다.