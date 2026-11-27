[골닷컴] 배웅기 기자 = '제2의 리오넬 메시(39·인터 마이애미)'로 불리는 니코 파스(22·코모 1907)가 내년 맨체스터 유나이티드 유니폼을 입게 될까.

글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 데이비드 온스테인 기자는 27일(이하 한국시간) "파스는 친정 팀 레알 마드리드 복귀를 선호하지 않고 있다"며 "확실한 주전 자리를 보장받는다면 입장이 바뀔 수도 있지만, 지금까지는 그러한 약속이 없었다"고 보도했다.

코모는 2024년 여름 레알에서 파스를 영입하며 이적료 600만 유로(약 88억 원)를 지불했다. 이어 올여름 레알이 보유하고 있던 그의 잔여 지분 50%를 6,000만 유로(약 878억 원)에 추가로 사들였다.

대신 레알은 추후 파스의 복귀를 염두에 두고 확실한 안전장치를 마련해 뒀다. 그의 잔여 지분을 코모에 매각하는 과정에서 이적료 8,000만 유로(약 1,170억 원)의 바이백 조항을 계약에 포함했다. 다만 해당 조항은 내년에만 발동할 수 있다.

온스테인은 "레알이 바이백 조항을 발동하지 않는다면 코모는 파스를 자유롭게 매각할 수 있다. 바이백 조항이라는 변수 탓에 아직 적극적으로 움직인 구단은 없지만, 관심은 계속 커지고 있다"며 "맨유 역시 브루노 페르난데스의 이적에 대비해 그를 영입 후보 명단에 올려놓았다"고 전했다.

이어 "비록 맨유가 파스의 1순위 행선지는 아닐 수 있지만, 구단의 프로젝트와 여전한 명성은 그에게 매력적"이라며 "마우리시오 포체티노 맨유 감독과 같은 에이전트를 두고 있다는 점 역시 긍정적인 요소로 작용할 수 있다"고 짚었다.

2004년생인 파스는 현시점 세계 최고의 유망주 중 한 명으로 꼽힌다. 2023년 레알 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠으며, 이듬해 코모로 적을 옮겨 본격적으로 두각을 나타내기 시작했다.

세스크 파브레가스 감독 체제에서 부동의 주전으로 자리매김한 파스는 통산 91경기 25골 25도움을 기록하며 코모의 돌풍에 앞장섰다. 특히 올 시즌 16경기에 나서 6골 8도움을 뽑아내며 맨유와 레알 외에도 아스널, 리버풀, 토트넘 홋스퍼 등 수많은 구단의 관심을 받고 있다.

유럽 무대에서도 일찌감치 검증을 마쳤다는 평가다. 앞서 파스는 지난달 22일 이탈리아 코모의 스타디오 주세페 시니갈리아에서 열린 맨유와 2026/27 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 홈 경기(4-1 승리)에서 2골 1도움을 작성하며 POTM(Player of the Match·최우수 선수)으로 선정됐다. 불과 1년 사이 시장 가치가 천정부지로 치솟은 그가 내년 여름 어떤 선택을 내릴지 지켜볼 일이다.