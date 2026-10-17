‘미쳤다’ 역대급 최강 공격 삼각편대 구축하나…레알 마드리드, ‘세계 최고의 골잡이’ 홀란 상황 주시

킬리안 음바페(27)와 비니시우스 주니오르(26·이상 레알 마드리드), 엘링 홀란(26·맨체스터 시티)으로 이어지는 역대급 최강 ‘공격 삼각편대’를 볼 수도 있을 전망이다. 레알 마드리드가 맨체스터 시티의 상황을 예의주시하면서 홀란 영입 기회가 생기면 곧바로 움직일 거란 전망이 나왔다.

본 매체(골닷컴) 글로벌 에디션은 16일(한국시간) “레알 마드리드는 홀란에게 지속적인 관심을 보이고 있으며, 영입할 기회가 생길 경우를 대비해 그의 상황을 주시하고 있다”며 “만약 레알 마드리드가 홀란을 영입한다면, 세계 축구계에서 가장 큰 규모의 계약 중 하나로 이어질 수 있다”고 보도했다.

특히 레알 마드리드는 홀란의 가족 및 에이전트와 매우 좋은 관계를 유지하고 있으며, 양측 간의 직접적인 소통은 수년간 지속되어 왔던 것으로 알려졌다. 때문에 만약 홀란이 맨체스터 시티를 떠나게 되는 상황이 나온다면, 원만하게 협상을 통해 합의점을 찾을 수 있을 거란 자신이 있는 상태다.

최근 들어서 홀란의 거취를 두고 많은 이들이 관심을 보이고 있다. 맨체스터 시티가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 독립위원회로부터 제기된 115건의 혐의 중 단 1건을 제외하고 유죄 판결을 받아 절체절명의 위기에 놓였기 때문이다.

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앞서 EPL 사무국이 지난달 30일 공식 홈페이지를 발표한 바에 따르면 EPL 독립위원회는 맨체스터 시티가 2009년부터 2018년 사이에 ▲스폰서들과 허위 계약을 통해 수익을 조작한 사실, ▲허위 회계 보고서를 제출해 재정을 은폐한 사실, ▲EPL 수익성 및 지속가능성(PSR)과 유럽축구연맹(UEFA) 재정 페어플레이(FFP) 규정을 위반한 사실, ▲조사 비협조 및 신의성실 의무를 위반한 사실을 밝혀냈다.

지난 몇 년간 맨체스터 시티를 별러왔던 EPL은 이번에 EPL 독립위원회가 확실하게 혐의를 밝혀낸 만큼 어떻게 해서든 중징계를 내리면서 맨체스터 시티가 빠져나가지 못하도록 하는 걸 목표로 하고 있다. 실제 현지에선 만약 중징계가 내려질 경우, 막대한 벌금과 선수 등록 금지, 승점 대폭 삭감, 우승 타이틀 박탈은 물론이고, EPL 퇴출까지 거론되고 있다.

특히 EPL 퇴출로 이어질 경우, 잉글랜드 풋볼리그(EFL)가 EPL 편에 서면서 맨체스터 시티는 EFL 챔피언십(2부), EFL 리그 원(3부), EFL 리그 투(4부) 참가 자격을 얻지 못할 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 맨체스터 시티는 잉글랜드 내셔널리그(5부)까지 강등되는 최악의 상황에 놓일 가능성과 함께 주축 선수들이 하나둘씩 떠나면서 엑소더스가 일어날 거란 관측이 나오는 상황이다.

레알 마드리드는 이 점을 노려 홀란을 영입, 음바페와 비니시우스 그리고 홀란으로 이어지는 역대 최강의 삼각편대를 꾸리는 걸 목표로 하고 있다. 물론 홀란을 주시하는 건 레알 마드리드뿐만이 아닌 데다, 혐의를 부인한 맨체스터 시티가 지난 2일 항소장을 제출한 만큼 최종 판결이 나올 때까지는 오래 걸릴 거로 예상돼 영입이 현실로 이뤄질지는 불분명하다.

홀란은 확실한 골 결정력과 탄탄한 피지컬, 빠른 스피드, 뛰어난 오프 더 볼 움직임이 장점인 공격수다. 지난 2016년 브뤼네 FK에서 프로에 데뷔한 후 몰데 FK, 레드불 잘츠부르크, 보루시아 도르트문트 등을 거치는 동안 가파른 성장곡선을 그린 그는 지난 2022년 맨체스터 시티 합류 후 엄청난 득점력을 선보이면서 세계 최고의 골잡이로 올라섰다.