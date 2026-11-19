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[골닷컴] 김형중 기자 = 모로코 축구가 전성기를 누리고 있다. 북아프리카의 모로코는 국제축구연맹(FIFA) 세계 랭킹에서 역대 최고 순위인 5위로 뛰어 올랐다.

FIFA는 19일(한국시간) 11월 남자 축구 세계 랭킹을 발표했다. 모로코는 5위에 올라 FIFA 랭킹이 도입된 1993년 이후 최고 순위를 기록했다. 랭킹 포인트 1809.37점을 얻으며 두 계단 상승했고, 유럽의 강호 포르투갈(6위)과 '영원한 월드컵 우승후보' 브라질(7위) 마저 제쳤다. 아프리카 팀이 5위에 오른 것은 1994년 4월 나이지리아 이후 처음이다. 지난주 아프리카네이션스컵 예선에서 니제르를 두 번(5-1, 1-0) 꺾고 2027년 본선 진출을 확정한 영향이 크다.

모로코 축구는 최근 몇 년 사이 급성장했다. 2022 카타르 월드컵 4강, 2026 북중미 월드컵 8강에 올랐고, 2030년에는 지리적으로 인접한 유럽의 스페인, 포르투갈과 월드컵을 공동 개최한다. 수도 라바트에 새로 건설하는 물레이 압델라 경기장에서 2030 월드컵 결승을 치르는 것이 목표다. 다만, 스페인도 결승전 개최를 희망해 조율이 필요하다. 2024 파리 올림픽에서도 동메달을 획득한 바 있다.

불과 16년 전이던 2010년 FIFA 랭킹 95위를 찍으며 역대 최저 순위를 기록했던 모로코는 이제 세계 축구 강호로 올라섰다. 이같은 성공에는 2000년대 암흑기를 보낸 모로코 축구가 유소년 시스템을 대대적으로 손본 영향이 컸다. 국가 및 협회 차원에서 다른 국가 축구협회을 시스템을 벤치마킹했고 자국 환경에 맞게 적용했다. 이러한 노력으로 2010년대에는 연령별 국제대회에서 두각을 나타내기 시작했다. 또 유럽 전역에 퍼져있던 모로코 혈통의 이중국적 선수들을 대거 흡수했다. 소피안 암라바트, 하킴 지예흐(이상 네덜란드), 소피안 부팔, 아민 아들리(이상 프랑스), 브라힘 디아스, 아슈라프 하키미(이상 스페인) 등이 이런 경우였다.

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세계 축구계의 상위권 구도는 유지됐다. '월드컵 챔피언' 스페인이 1위를 지켰고, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드가 2위부터 4위를 이었다. 스페인은 지난주 네이션스리그에서 잉글랜드에 2-3으로 패하면서 43경기 무패 행진이 끝났지만 순위는 그대로 유지했다. 네덜란드는 그리스를 7-0으로 꺾은 뒤, 독일에 0-5로 대패했지만 9위를 유지했다. 벨기에가 8위, 콜롬비아가 10위를 기록했다. 상위 10개국에 이름을 올린 유럽·남미를 제외한 대륙의 팀은 모로코뿐이다.

한국은 30위로 두 계단 올랐다. 랭킹 포인트 1560.02점을 얻으며 종전 32위에서 상승했다. 13일 사우디아라비아에 2-3으로 졌지만 17일 카타르를 1-0으로 이겨 순위를 끌어 올렸다. 그러나 여전히 아시아 4위다. 일본이 17위(1684.61점)로 가장 높았고 이란(23위)과 호주(27위)가 뒤를 이었다. 일본은 브라질을 3-2로 격파한 뒤 파라과이에 1-2로 패했지만 순위 변동은 없었다. 일본과 한국의 포인트 차이는 124.59점이다.

한편, FIFA 랭킹은 엘로(Elo) 방식으로 산정한다. 각 팀이 치른 경기의 상대 전력, 경기 중요도, 결과, 예상 결과를 반영해 포인트를 더하거나 뺀다. 이번 랭킹은 올해 마지막 A매치 기간이 끝난 뒤 발표돼 사실상 2026년 최종 성적표 격이다.