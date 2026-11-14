미국 떠나 맨유행 결정한 '손흥민 은사' 포체티노, 끝내 눈물 쏟았다…"거절하기 어려운 기회였어"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 마우리시오 포체티노(54) 감독이 미국 국가대표팀과 작별을 앞두고 뜨거운 눈물을 흘렸다.

미국은 오는 15일(이하 한국시간)과 18일 각각 미국 마이애미의 누 스타디움과 미국 신시내티의 TQL 스타디움에서 아이티와 2026/27 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 8강 1·2차전을 치른다. 이번 2연전을 끝으로 포체티노는 미국 지휘봉을 내려놓고 맨체스터 유나이티드에 부임한다.

영국 매체 'BBC'의 보도에 따르면 포체티노는 1차전을 하루 앞둔 14일 기자회견에 참석해 "말을 잇기 어렵다. 나는 감정이 풍부한 사람이고 (맨유 부임은) 지도자 경력에서 가장 어려운 결정 중 하나였다. 다만 우리는 프로이며 꿈을 이루기 위해 노력하고 있다"며 눈물을 흘렸다.

맨유의 제안을 수락한 배경을 묻자 "(클럽 팀으로) 돌아가고 싶다고 말한 적은 없지만 맨유의 제안은 경력에 흔치 않은 기회다. 그런 기회가 오면 거절하기란 어렵다"고 답했다.

앞서 맨유는 13일 공식 홈페이지를 통해 포체티노의 선임을 발표했다. 글로벌 매체 '디 애슬레틱'의 같은 날 보도에 의하면 구단은 그와 오는 2029년 여름까지 계약을 체결했고, 미국축구연맹(USSF)에 1,000만 달러(약 134억 원)에 달하는 보상금을 지급했다.

USSF는 포체티노의 후임으로 펩 과르디올라 전 맨체스터 시티 감독을 낙점한 것으로 알려졌다. 디 애슬레틱은 지난 12일 "USSF는 과르디올라를 차기 사령탑 1순위 후보로 삼을 전망"이라며 "다만 그를 선임하는 작업이 쉽지만은 않을 것으로 예상된다. 과르디올라는 올여름 맨시티를 떠난 뒤 감독으로 조기 복귀할 의사를 보이지 않았다"고 보도했다.

그러면서 "과르디올라는 과거 USSF와 대화를 나눴고, 미국 사령탑에 오랫동안 흥미를 보여 왔다"고 덧붙였다. 실제로 과르디올라는 과거 인터뷰에서 "미국은 수년 동안 프로젝트를 구축하고 대표팀을 한 단계 도약시킬 수 있다는 점에서 매력적인 곳"이라며 "미국의 인구 규모, 환경 등을 고려하면 잠재력은 충분하다"고 전한 바 있다.